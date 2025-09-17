Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Menej papiera, viac pohodlia: Kaufland zaviedol digitálne pokladničné bločky


Novinka, ktorú obchodný reťazec prináša zákazníkom, je ďalším benefitom vernostného programu Kaufland Card. Ponúka pohodlie pri nákupoch aj ekologické riešenie v jednom. Pokladnice ...



Zdieľať
foto 1 kaufland digitalizuje pokladnicne blocky su dostupne pre zakaznikov s kaufland card 676x451 17.9.2025 (SITA.sk) - Novinka, ktorú obchodný reťazec prináša zákazníkom, je ďalším benefitom vernostného programu Kaufland Card. Ponúka pohodlie pri nákupoch aj ekologické riešenie v jednom.


Pokladnice v slovenských obchodoch denne vytlačia tisíce papierových bločkov, ktoré majú veľmi krátke použitie. Spotrebujú však kilometre papiera, ktorý tak zbytočne skončí v koši, hoci zákazníci doklad o kúpe potrebujú len zriedka. Kaufland preto prichádza s ekologickou a zároveň praktickou alternatívou, ktorá nakupovanie zjednoduší, pretože spotrebitelia budú mať potvrdenie vždy poruke. Nový digitálny pokladničný blok je dostupný pre všetkých držiteľov digitálnej vernostnej karty Kaufland Card.

"Digitálny pokladničný blok predstavuje moderné riešenie, ktoré reaguje na potreby dnešnej doby. Zákazníkom prináša viac pohodlia, pretože majú potvrdenia o svojich nákupoch prehľadne a bezpečne uložené v aplikácii, kde doklady zostávajú tri roky a poslúžia pri reklamáciách. Toto praktické riešenie šetrí čas aj životné prostredie," vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Novinka je v aplikácii už dostupná a dá sa jednoducho aktivovať otvorením QR kódu, kde sa nachádza možnosť aktivácie digitálneho bloku. Nastavenie sa dá kedykoľvek vypnúť a znovu zapnúť. Každý zákazník si tak môže vybrať, či pri nákupe uprednostní papierovú alebo digitálnu podobu pokladničného bloku, pričom originál môže existovať len v jednej verzii. Digitálne potvrdenie prináša praktický prehľad všetkých nákupov na jednom mieste a v prípade potreby si ho spotrebiteľ môže kedykoľvek uložiť vo formáte PDF alebo poslať na e-mail. Zavedenie tejto služby prispieva aj k ochrane životného prostredia, pretože len na Slovensku dokáže ušetriť až 44 000 kilometrov papiera ročne.

"Digitálny pokladničný blok je skvelým príkladom toho, ako technológie dokážu zlepšiť každodenné fungovanie a zároveň pozitívne ovplyvniť životné prostredie. Každý, kto si zvolí digitálnu verziu, získa väčšie pohodlie, lepší prehľad o svojich nákupoch aj dobrý pocit, z toho, že prispieva k zodpovednejšej budúcnosti," zdôrazňuje Nikoleta Lörincová.

Digitálny pokladničný blok je ďalším z benefitov vernostného programu Kaufland Card, ktorý poskytuje exkluzívne zľavy, kupóny, súťaže, hry až po výhody u partnerov či na Kaufland online trhovisku. S Kaufland Card môžu zákazníci navyše využiť aj rýchly a pohodlný nákup prostredníctvom služby K-SCAN.

Novinka v podobe digitálneho pokladničného bloku tak spája praktické riešenia s modernými technológiami a ekologickým prístupom, čím dokazuje, že aj malé rozhodnutia pri každodennom nákupe môžu mať veľký pozitívny dopad.

Viac informácií o digitálnom pokladničnom bloku je dostupných na https://predajne.kaufland.sk/kaufland-card/digitalny-blok.html.

Zdroj: SITA.sk - Menej papiera, viac pohodlia: Kaufland zaviedol digitálne pokladničné bločky © SITA Všetky práva vyhradené.

