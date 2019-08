Nová investícia vytvorí vo Vrábľoch 80 pracovných miest

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Vráble 27. augusta (TASR) - Spoločnosť Miba Steeltec, ktorá je súčasťou skupiny Miba Friction, investuje do rozšírenia závodu vo Vrábľoch 10 miliónov eur. Podľa predstaviteľov spoločnosti investícia vytvorí 80 nových pracovných miest, ktoré pribudnú k súčasným 700 pracovným pozíciám.Spoločnosť sa zaoberá technológiami trecích obložení na prevodovky, nápravy a brzdy stavebných strojov, traktorov a banskej techniky. V rámci jej nového projektu sa okrem administratívnych priestorov a laboratórií počíta aj s oddelením výskumu a vývoja. Stavebné práce by mali byť ukončené do konca tohto roka. Odovzdanie budov a presťahovanie výrobných zariadení je naplánované na začiatok leta 2020.Predstavitelia spoločnosti pripomenuli, že až doteraz boli výskum a vývoj skupiny Miba Friction sústredené primárne v Rakúsku. Výskumné oddelenie v nových priestoroch vo Vrábľoch tak bude prvé mimo územia Rakúska.skonštatovali predstavitelia spoločnosti pri slávnostnom začatí výstavby nového závodu.