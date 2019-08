Deti sa v NRSR zaujímali, či môžu politici klamať aj o vraždu Kuciaka

Ministri vlády SR sa stretli v Národnej rade SR (NR SR) s deťmi z Detskej Univerzity Komenského (DUK) a absolvovali s nimi simulovanú Hodinu otázok, archívna snímka. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 27. augusta (TASR) - Prečo môžu politici klamať, či sú poslanci dostatočným vzorom pre deti, platy sestier a lekárov, výroba obrnených transportérov na Slovensku či vražda novinára Jána Kuciaka - aj tieto témy museli vysvetliť členovia vlády a podpredseda parlamentu Béla Bugár (Mot-Híd) počas simulovanej detskej Hodiny otázok v parlamente. Prácu poslancov si v utorok v Národnej rade (NR) SR vyskúšalo asi 140 detí z Detskej univerzity Komenského (DUK). Členovia vlády ocenili ich záujem o súčasné dianie v krajine.skonštatoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Vidieť podľa neho, že sa o týchto témach rozprávajú aj s rodičmi a majú lepší prístup k informáciám.poznamenal. Otázka, či politici klamú, ho neprekvapila, zaskočila ho však podľa jeho slov otázka o tom, na čo z toho, čo ako premiér urobil, je najhrdší.Študentka Ela sa pýtala ministrov, prečo si myslia, že ľudia nemajú radi niektorých politikov. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) zavtipkoval, že doteraz si s premiérom mysleli, že ich má rád každý. Deťom však už seriózne vysvetlil, že je to ako v živote.vysvetlil s tým, že aj na politikov sa treba pozerať ako na normálnych ľudí, pretože je to aj o sympatiách.Prečo môžu politici klamať, sa pýtala Andrea. Premiér jej odpovedal, že to nie je pravda.priznal s tým, že sa to robiť nesmie a ak sa im na to príde, zrátať im to majú občania vo voľbách.Žiakov zaujímala aj vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Veronika sa pýtala ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), či si myslí, že sa vražda vyrieši, a čo pre to urobí. Saková odpovedala, že v to dúfa, a poukázala na to, že vďaka práci polície je známy páchateľ. Dodala, že budú naďalej pracovať na tom, aby vypátrali aj objednávateľa. Vysvetlila tiež, že aj napriek vražde patrí Slovensko naďalej k bezpečným krajinám, a priblížila deťom prevenciu v rôznych oblastiach trestných činov či katastrof.priznala ministerka.Šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) skonštatoval, že bolo príjemné vidieť detské vnímanie sveta. Otázky ho nezaskočili.dodal. Okrem premiéra, Rašiho a Sakovej odpovedali deťom na otázky aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS), ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) a tiež minister obrany Peter Gajdoš (SNS).