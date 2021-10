Nová iónomeničová živica od LANXESS pomáha elektrotechnickému priemyslu pri výrobe citlivých súčiastok

Iónomeničová živica spoločnosti LANXESS na odstraňovanie kyslíka je teraz k dispozícii aj pre aplikácie s ultračistou vodou



Modernizovaný typ materiálu Lewatit na použitie v elektronickom priemysle a mikrosystémovej technológii



Katalytické odstraňovanie peroxidu vodíku bez použitia vodíku



Úspešná modernizácia produktov pre prelomové aplikácie

Iónomeniče - nevyhnutné pre mokré chemické procesy v elektronickom priemysle

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.10.2021 (Webnoviny.sk) -Nemecký LANXESS, ktorý patrí medzi svetovú špičku vo výrobe špeciálnych chemikálií, vylepšil svoju iónomeničovú živicu na odstraňovanie kyslíka Lewatit K 7333 na použitie v elektronickom priemysle. Vylepšená polymérna matrica v spojení s upraveným zložením teraz umožňuje výrobu vysoko alkalického aniónového výmenníka doplneného paládiom s najvyšším stupňom čistoty, čo umožňuje jeho použitie na výrobu ultračistej vody (UPW) pri výrobe polovodičov a leštení doštičiek. Na výrobu vody s veľmi vysokou čistotou sa používajú len špeciálne čistené iónomeniče.Ako jeden z popredných výrobcov iónovo-výmenných živíc chce spoločnosť LANXESS týmto novým produktom získať viac zákazníkov v elektronickom priemysle a posilniť svoju pozíciu na trhu.Iónomenič sa už niekoľko rokov úspešne používa na katalytické odstraňovanie kyslíka z technologickej vody. "Okysličená voda preteká cez filter naplnený prípravkom Lewatit K 7333. V protiprúde prechádza vodík cez filter. Iónomenič doplnený paládiom pôsobí ako katalyzátor. Vodík a kyslík reagujú v procese "studeného spaľovania" na vodu," vysvetľuje Hans-Jürgen Wedemeyer, manažér technického marketingu v divízii Liquid Purification Technologies (LPT) spoločnosti LANXESS.Ďalšou aplikáciou Lewatitu K 7333 je katalytické odstraňovanie H2O2 (peroxidu vodíka) bez potreby vodíka. Táto technológia sa čoraz častejšie používa na výrobu ultračistej vody. Takto vyrobená ultračistá voda má ešte vyššiu kvalitu, pretože obsah zvyškových iónov pre stále menšie intervaly modulov v polovodičovom priemysle je stanovený v rozmedzí ppt/ppq. Obsah celkového organického uhlíka (TOC) by mal byť v ideálnom prípade na hranici detekcie. "Požiadavky na čistotu vody sú čoraz prísnejšie v reakcii na vylepšenia a zdokonalenia modulov, čo znamená, že je čoraz dôležitejšie výrazne znížiť počet častíc v rozsahu nanometrov," vysvetľuje Wedemeyer.Na dosiahnutie týchto veľmi nízkych hodnôt sa používa špeciálna UV lampa. Lampa oxiduje všetky zvyšky organizmov vo vode uvoľňovaním CO2. Iónomeniče ho potom absorbujú vo forme hydrogénuhličitanov. Jedným z nežiaducich vedľajších účinkov ošetrenia UV svetlom je tvorba peroxidu vodíka (rádiolýza), ktorý môže poškodiť nadväzujúce iónomeniče. To vedie k zvýšenej koncentrácii TOC a tvorbe častíc v nadväzujúcich iónomeničoch. Materiál Lewatit K 7333 doplnený paládiom eliminuje peroxid vodíka vznikajúci počas rádiolýzy až na nízke úrovne ppt, pričom samotný iónový výmenník je zodpovedný len za minimálnu kontamináciu TOC, časticami alebo zvyškovými iónmi."Táto technológia sa už používa v mnohých nových zariadeniach a modernizuje sa v existujúcich. Preto očakávame zvýšený dopyt po našom iónovom výmenníku Lewatit K 7333, ktorý spĺňa čoraz prísnejšie požiadavky na čistotu vody v polovodičovom priemysle," pokračuje Wedemeyer.UPW je nepostrádateľnou zložkou pri spracovaní doštičiek alebo komplexných mokro-chemických fotolitografických procesoch vo výrobe mikroelektroniky a nanoelektroniky. Tieto procesy sa používajú na výrobu polovodičových súčiastok, ako sú počítačové procesory, pamäťové čipy, svetelné diódy (LED), displeje z tekutých kryštálov (LCD), LED displeje a fotovoltické moduly. UPW sa používa aj v technológii mikrosystémov na výrobu a spracovanie miniatúrnych mechanických komponentov, ako sú mikropumpy, mikromotory a mikroventily. Ultračistá voda je dôležitým predpokladom na prevenciu alebo odstránenie usadenín alebo nečistôt z jemných štruktúr až do rozsahu nanometrov, ktoré by inak viedli k výrobným chybám a neprijateľne vysokej miere chybných kusov - nepodarkov. "Keďže elektronika je čoraz menšia, požiadavky na kvalitu UPW sa neustále zvyšujú," dodáva Wedemeyer.Podrobnejšie informácie nájdete na www.lewatit.com Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2020 dosiahol obrat 6,1 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 800 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis