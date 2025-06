Nová koncepcia krízového riadenia zúročí skúsenosti z pandémie COVID-19, vojny na Ukrajine či záplav

Zlepšenie technologickej infraštruktúry

Krízové riadenie

25.6.2025 (SITA.sk) - Skúsenosti z aktivít v kontexte pandémie COVID-19, vojnového konfliktu na Ukrajine, zemetrasenia na Zemplíne, permanentných záplav naprieč Slovenskom, ale aj nedávnych aktivít v súvislosti so slintačkou a krívačkou má zúročiť Koncepčná reforma krízového riadenia a civilnej ochrany v Slovenskej republike na obdobie 2025 až 2030, ktorú v stredu schválila vláda.Ako v tejto súvislosti zdôraznilo ministerstvo vnútra , ktoré dokument pripravilo, koncepcia bude pokrývať nielen celý cyklus od riadenia rizík, riadenia kríz, sanáciu a obnovu, ale aj integrované zapojenie všetkých potrebných zložiek štátu, samospráv a komunít v jednotlivých regiónoch.„V Slovenskej republike je aktuálny systém zameraný hlavne na tradičné hrozby, a skôr len formálne na nové výzvy, ako sú kybernetické útoky, terorizmus a migrácia," skonštatoval rezort. V súčasnosti je podľa ministerstva nutné investovať do zlepšenia technologickej infraštruktúry, najmä do zavedenia pokročilých systémov na monitorovanie dát v reálnom čase, včasné varovanie a komunikáciu.„Absentujúca podpora prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (IKT) výrazne obmedzuje efektivitu takýchto činností. Samostatnou oblasťou je nedostatočné využívanie možností IKT pre analýzu rizík a predchádzanie vzniku krízových situácií," uviedol rezort.Vytvorenie centrálneho komplexného informačného systému pokrývajúceho všetky činnosti v rámci krízového riadenia a civilnej ochrany a komunikáciu medzi aktérmi je jedným zo základných predpokladov pre efektívne pôsobenie systému krízového riadenia v budúcnosti.„Dlhodobá neexistencia jednotného informačného systému krízového riadenia spôsobuje výrazné obmedzenia v efektivite vykonávania procesov a komunikácie medzi aktérmi zapojenými do krízového riadenia. Absencia centralizovaných informačných systémov vedie k obmedzenej kvalite rozhodovania, nízkej dostupnosti údajov a slabému využitiu analytických a geoinformačných nástrojov," dodalo ministerstvo.