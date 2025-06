Progresívne Slovensko má novú predsedníčku poslaneckého klubu, Dubéciho nahradila Mesterová

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

25.6.2025 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko (PS) si na výjazdovom rokovaní klubu v Skalici zvolilo novú predsedníčku poslaneckého klubu Zuzanu Mesterovú , ktorá doteraz pôsobila ako jeho podpredsedníčka. Vo funkcii nahradila Martina Dubéciho , ktorý sa stal podpredsedom Národnej rady SR „Zuzana Mesterová je skvelá poslankyňa a právnička, v parlamente si rýchlo spravila dobré meno svojou neúnavnou obhajobou právneho štátu. Zároveň ma teší, že na túto pozíciu nastupuje žena, v čom by sa konečne mohli inšpirovať aj iné politické strany - Zuzana bude na tejto pozícii ako jediná poslankyňa zo všetkých politických strán,” uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka Poslanecký klub ju do funkcie schválil na návrh Šimečku. Mesterová sa poďakovala za dôveru a uviedla, že chce nadviazať na kvalitnú prácu doterajšieho predsedu klubu Martina Dubéciho.„V klube sme zohraní, vieme nielen efektívne reagovať na aktuálnu situáciu, ale naši poslanci a poslankyne pravidelne prinášajú aj vlastnú legislatívu. Pracujeme vo výboroch, interpelujeme ministrov, zvolávame mimoriadne schôdze," povedala Mesterová. Dodala, že PS je veľký klub, no vie si podeliť úlohy. Ako predsedníčka najväčšieho opozičného poslaneckého klubu Mesterová chce, aby bolo PS naďalej bdelou, aktívnou a tvrdou opozíciou.„Ja osobne budem robiť všetko pre to, aby naši poslanci a poslankyne mali naďalej možnosť ukazovať, že je tu alternatíva voči vládnej koalícii. Neodchádzame na prázdniny, budeme sa pripravovať na septembrovú schôdzu. Budeme pozorne sledovať kroky vlády, stretávať sa s ľuďmi v regiónoch a pracovať na tom, aby sme po najbližších voľbách vymenili vládu Roberta Fica ,” uzavrela.