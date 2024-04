Nová legislatíva proti mimovládkam môže byť ďalším dôvodom na zastavenie eurofondov, tvrdí Nadácia Zastavme korupciu

Pozastavenie vyplácania z Plánu obnovy

Inšpirácia v susednom Maďarsku

Vytvorenie atmosféry nedôvery

23.4.2024 (SITA.sk) - Nová legislatíva proti mimovládnym organizáciám môže podľa Nadácie Zastavme korupciu pridať ďalší dôvod na zastavenie eurofondov pre Slovensko. Ide o zákon z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) , o ktorom by v najbližších dňoch mali hlasovať poslanci Národnej rady (NR) SR, a ktorý by mal ovplyvniť fungovanie neziskových organizácií.Ako ďalej uviedla Zastavme korupciu, viaceré pasáže predmetného zákona sú v rozpore s európskou legislatívou. Nadácia tiež upozornila, že ide o ďalší zákon v rozpore s právom Európskej únie po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry , či novej legislatíve o verejnoprávnom telerozhlase.„Ak tento krok nebudeme vedieť zdôvodniť, je možne, že Európska komisia pozastaví Slovensku vyplácanie peňazí z plánu obnovy. Vládna koalícia týmto zákonom zbytočne vystavuje Slovensko tomu, že príde o peniaze z EÚ, a to len z dôvodu, aby si SNS mohla splniť svoj populistický sľub,” vraví právnik Nadácie Zastavme korupciu hovorí Ľubomír Daňko Nový zákon by mohol pre všetky neziskové organizácie, ktoré ročne dostanú viac než 5-tisíc eur zo zahraničia, priniesť povinnosť zaregistrovať sa a pri svojom názve vždy uvádzať označenie, že ide o organizáciu so zahraničnou podporou. V prípade nesplnenia tejto povinnosti by im mohla hroziť päťtisícová pokuta alebo zrušenie.Podľa nadácie zrejme predkladatelia našli inšpiráciu v susednom Maďarsku, no slovenský návrh je prísnejší. V Maďarku uvedené povinnosti ukladajú od sumy príjmu zo zahraničia vo výške 20-tisíc eur, a pokuty sú tam nižšie.Daňko podotkol, že v prípade Maďarska rozhodol v roku 2020 Súdny dvor EÚ tak, že predmetný zákon je v rozpore s právom EÚ, presnejšie v rozpore s „voľným pohybom kapitálu, právom na slobodu združovania, právom na osobný a rodinný život a právom na ochranu osobných údajov".Súdny dvor tiež vtedy upozornil, že takáto stigmatizácia združení a nadácií môže viesť k vytvoreniu atmosféry nedôvery, ktorá by mohla od finančnej pomoci odradiť prispievateľov z iných členských štátov či tretích krajín.„Problémom je tiež rozdielny prístup k organizáciám, ktoré prijímajú financie zo zahraničia. Zákon ich totiž zaťažuje dodatočnými formalitami a administratívnou záťažou," vysvetľuje Zastavme korupciu a poukazuje aj na problematické znenie zákona.„Napríklad nie je zrejmé, kto sa bude považovať za zahraničnú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo či limit 5-tisíc eur sa má počítať samostatne pre každého darcu zo zahraničia alebo sa tieto dary sčítavajú,” uzavrel Daňko.