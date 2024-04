Vzdelávanie detí v reedukačnom centre v Bystričanoch bolo len pro forma, dochádzalo v ňom k sexuálnemu násiliu (video)

Vzdelávanie bola len pro forma

23.4.2024 (SITA.sk) -Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) po vlastnom prieskume vyzýva na zatvorenie reedukačného centra v Bystričanoch. „Hrozivé zistenia nám potvrdili bývalí zamestnanci aj niekdajší chovanec,“ vyhlásila poslankyňa Národnej rady SR Poukazuje na to, že v zariadení dochádzalo k sexuálnemu násiliu medzi chovancami, ktoré sa neriešilo. Dlhodobo tu nepôsobil ani psychológ, ani zdravotnícky pracovník. Zdokumentovaný je prípad, keď lieky deťom podávala skladníčka, ktorá svojvoľne menila dávkovanie liekov, čo malo negatívny dopad na správanie detí, keďže viaceré majú psychiatrické diagnózy.„Vzdelávanie detí v centre bolo len pro forma. Informácie o sexuálnom násilí medzi chovancami v zariadení ignorovali a nezabezpečili ochranu zneužívanému chlapcovi,” upozornila Gažovičová s tým, že zariadenie stojí štát viac ako 600-tisíc eur ročne a vôbec neplní svoj účel. Ministra školstva Hlas-SD ) a vládu preto PS vyzýva na zavretie reedukačného centra v Bystričanoch.„Nevidíme zmysel v zachovávaní tohto centra. Je tam 11 chlapcov, ktorí by mohli byť umiestnení niekde inde, kde by sa s nimi lepšie pracovalo,“ povedala Gažovičová. Dodala, že riadením reedukačného centra je poverený človek, ktorý neprešiel výberovým konaním a nespĺňa ani kvalifikačné predpoklady byť riaditeľom.PS bude očakávať zoznam opatrení, ktorý má predložiť do konca mesiaca minister Drucker. Zatiaľ podľa Gažovičovej predložil návrh investícií do materiálneho-technického vybavenia, čo však nepokladá za hlavný problém.Progresívne Slovensko pripravilo 15 návrhov opatrení, ktoré prispejú k systémovej zmene reedukačných centier na Slovensku. Zlepšiť treba podľa hnutia úvodnú diagnostiku potrieb dieťaťa. Náročnú prácu musia robiť odborníci a odborníčky, preto sa štát musí viac zamerať na ich metodickú podporu.„S ohľadom na zistenia navrhujeme povinnú supervíziu pre zamestnancov a posilnenie kontrol v centrách. Je najvyšší čas zaviesť nulovú toleranciu k násiliu a k nedodržiavaniu zákona,” dodala Gažovičová. Podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík v tejto súvislosti hovorila so sociálnou kuratelou, kde minister práce Erik Tomáš prisľúbil navýšenie počtu kurátorov o 64 tak, aby na každého kurátora prislúchal dohľad nad 55 deťmi.„Vízia sa však nepretavila do reality, do projektu sa zatiaľ zapojila len asi polovica úradov práce. Sociálni kurátori a kurátorky sú navyše zle finančne ohodnotení, čelia vyhrážkam a napadnutiam, pričom nie sú nijako chránení. Problém si teda vyžaduje oveľa viac, ako len navýšenie počtu kurátorov a jednu tlačovú správu ministerstva práce,” uviedla Petrík.Na hrozivú situáciu v reedukačných centrách po celom Slovensku upozornila aj nedávna správa Generálnej prokuratúry SR . Tú však koalícia odignorovala, vyhlásil predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci . Je presvedčený, že v pléne Národnej rady SR by mali dostať priestor najväčšie problémy našej spoločnosti.„Porušovanie práv najzraniteľnejších podľa koalície medzi ne zjavne nepatrí. Na úvod tejto schôdze som žiadal o zaradenie správy generálnej prokuratúry, no koalícia sa alibisticky zdržala. Je to obrovská hanba,” uviedol Dubéci. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v reakcii na tlačovú konferenciu PS uviedlo, že inšpekcia ministerstva vykonala v priebehu februára a marca dozor mimo plánu dozornej činnosti „z dôvodu potreby preverenia plnenia povinností dozorovaných subjektov.“Výsledky sú zverejnené na webovom sídle ministerstva.„Dotknuté úrady práce aktuálne prijímajú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré Inšpekcii v sociálnych veciach doručia najneskôr do 30. apríla 2024,“ uviedol rezort práce.Do národného projektu Rozvoj výkonu opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately II sa zatiaľ zapojilo 28 úradov práce. Projekt sa realizuje od januára tohto roka do decembra 2026.V marci 2024, teda po troch mesiacoch od spustenia projektu, pracovalo na vytvorených pracovných pozíciách 317 zamestnancov, čo predstavuje 84,3 percenta z celkového počtu obsadzovaných pracovných pozícií v rámci národného projektu.„Už v začiatkoch je zrejmé, že projekt bude efektívny, zníži náročnosť práce, a tak zlepší pracovné podmienky pre výkon sociálnych kurátorov,“ dodal rezort práce.