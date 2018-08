Nová linka MHD Záhorská Bystrica – Bory Mall – Dúbravka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 8. augusta (WBN/PR) -Doposiaľ prepravu smerom na Záhorie zabezpečovalo nákupno-zábavné centrum Bory Mall vlastnou “kyvadlovkou”. So zriadením novej linky kyvadlovú dopravu od 1. septembra po takmer štyroch rokoch ruší.„Na príchod linky MHD sa čakalo dlho. Preto sme veľmi radi, že sa to nakoniec po rokoch podarilo,“ hovorí Ing. Milan Klégr, riaditeľ Bory Mall. „Ďakujeme všetkým, ktorí využívali našu kyvadlovú dopravu. Verím, že nová linka prinesie našim návštevníkov viac komfortu a umožní veľa ďalších šťastných príchodov do Bory Mall.“Autobusová linka 36 určite nebude posledným spojením Mestskej hromadnej dopravy. Nová štvrť Bory sa postupne buduje a rozrastá. „Verím, že MHD bude postupne zriaďovať nové linky tak, aby zabezpečila kvalitnú prepravu, či už pre návštevníkov nákupno-zábavného centra Bory Mall, alebo pre budúcich obyvateľov novej mestskej štvrte Bratislavy,“ dopĺňa Milan Klégr. „V každom prípade sme radi, že prvou novou linkou je autobus v spojení Záhorská Bystrica – Bory Mall – Dúbravka a prinesie aj zhustenejší interval spojov z Dúbravky.“