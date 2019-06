Nová lýbijská politická iniciatíva má do krajiny priniesť mier a voľby

Fájiz Sarrádž Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tripolis 16. júna (TASR) - Premiér medzinárodnej uznanej líbyjskej vlády národnej jednoty Fájiz Sarrádž chce politickou iniciatívou urovnať prebiehajúci konflikt v tejto severoafrickej krajine.Iniciatíva podporovaná OSN má spojiť, ktoré by mali spolupracovať na postupnom upokojení situácie demokratickou cestou, povedal Sarrádž v nedeľu podľa agentúry DPA na tlačovej konferencii v Tripolise.Cieľom iniciatívy má byť príprava politickej cestovnej mapy na nadchádzajúce týždne a mesiace. Po návrate k ústavnému poriadku by sa ešte do konca tohto roka mali v Líbyi konať prezidentské a parlamentné voľby. Stanovili by sa tiež pravidlá volebnej kampane, na základe ktorých sa určia napríklad presné termíny volieb.Za organizáciu a monitorovanie volieb by bola zodpovedná Organizácia Spojených národov, uviedol Sarrádž. Výbory pod dohľadom OSN by mali na starosti to, či možno voľby financovať a či je v krajine dostatočne zaručená bezpečnosť. Vojnových zločincov by mali súdiť dočasné justičné orgány.Líbya sa zmieta v chaose od pádu dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Proti Sarrádžovej vláde bojuje veliteľ Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífa Haftar, ktorý má pod kontrolou rozsiahle časti na východe a juhu krajiny a začiatkom apríla nariadil ofenzívu na hlavné mesto Tripolis. Táto nová eskalácia konfliktu vyvolala obavy, že mierový proces podporovaný OSN by mohol úplne zlyhať.Obe strany doteraz odmietli rokovať o prímerí. Vláda národnej jednoty požaduje, aby sa Haftarove sily vrátili na svoje predchádzajúce pozície. Sarrádž tvrdí, že Haftar sa snaží podkopať demokratický proces a znovu nastoliť predchádzajúci totalitný režim. Haftar sa bráni, že bojuje s "teroristami" a odmieta ustúpiť.Od 4. apríla prišlo pri bojoch v Líbyi podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o život 653 ľudí vrátane 41 civilistov a viac ako 3500 utrpelo zranenia. Boje vyhnali z ich domovov viac ako 94.000 civilistov.