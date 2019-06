Úsmev ako dar sa premiérovo zúčastnilo na behu pomoci The Run Slovakia

Symbol spoločnosti Úsmev ako dar - usmievavé červené srdiečko. Foto: FOTO TASR/Daniel Veselský Foto: FOTO TASR/Daniel Veselský

Bratislava 16. júna (TASR) – Prepájať Slovensko od východu po západ bolo cieľom štafetového behu pomoci The Run Slovakia, ktorý začal v piatok (14. 6.) a skončil v nedeľu popoludní. Medzi 800 bežcami z 51 tímov bolo po prvý raz aj združenie Úsmev ako dar. Jeho 16-členný tím, ktorý skončil na 14. mieste, podporil ako kapitán olympijský víťaz Matej Tóth.Trasa behu, dlhá 524 kilometrov, viedla z Košíc do Bratislavy, pričom organizátori ju naplánovali tak, aby si účastníci behu vychutnali pohľad na významné prírodné, historické, ale aj kultúrne pamiatky.uviedla Mária Soboličová z Úsmevu ako dar, ktorá poďakovala aj Matejovi Tóthovi za to, že bol ambasádorom tímu a generálnemu partnerovi podujatia za podporu vzdelávacích aktivít pre mladých dospelých. Tie im umožňujú ľahší štart do života po odchode z detského domova.Tóth vyjadril nádej, že prispel k dobrej veci a zdôraznil princíp solidarity a pomoci.povedal.Združenie Úsmev ako dar 37 rokov vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín. Podporuje mladých ľudí bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy. Sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem.