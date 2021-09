Nová michalovská galéria a informačné centrum vzniká v budove Zlatého býka

turistické informačné centrum. V budove Zlatého býka na Námestí osloboditeľov v Michalovciach čoskoro mesto otvorí novú galériu

18.9.2021 (Webnoviny.sk) -Mesto Michalovce spolu s ukrajinským mestom Užhorod a maďarským mestom Sátoraljaújhely realizuje projekt Through Art we Ruin Borders – Umením búrame hranice.Výška finančných prostriedkov z Európskej únie je takmer milión eur, pričom celkové náklady projektu predstavujú maximálne 1,3 milióna eur. Projekt tvoria tri hlavné časti. V rámci prvej sa realizovala komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Zlatý býk.Budova, ktorá do nedávnej minulosti slúžila na rôzne komerčné účely, sa premenila na novú mestskú galériu a turistické informačné centrum. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj vytvorenie depozitu, vybavenie a zariadenie priestorov, inštalovanie kamerového a galerijného systému, nábytku, ozvučenia, prezentačného systému a potrebného IKT vybavenia.Budova bola zabezpečená monitorovacím zariadením, kamerovými systémami s pripojením na mestskú políciu v rámci preventívnych opatrení narušenia či poškodenia objektu.Druhá fáza projektu spočíva v organizovaní cezhraničných podujatí v oblasti umenia a kultúry, ako sú maliarske a sochárske sympóziá, tvorivé dielne či výstavy.Z dôvodu pandemickej situácie mesto kúpilo aj 3D kameru pre možnosť implementácie virtuálnych prehliadok. Súčasťou projektu je aj zabezpečenie inovatívnych informačných kanálov a produktov cestovného ruchu.Bola vytvorená smart mobilná aplikácia, propagačný materiál v štyroch jazykových mutáciách s názvom Tipy na výlety. Súčasne pokračujú práce na filmovom dokumente História a súčasnosť spoločného regiónu. Celý projekt je realizovaný od októbra 2019 do júna 2022.Vďaka finančným prostriedkom z projektu boli obnovené národné kultúrne pamiatky v meste Michalovce a v meste Užhorod. Vzniknú v nich mestské galérie a profesionálne turistické informačné centrá európskeho štandardu.Projekt tiež prispeje k spájaniu ľudí prihraničných regiónov, či už kultúrou, umením a spoločnou históriou. Jeho ambíciou je zvýšiť návštevnosť galérií, vtiahnuť ľudí do kultúrneho diania inovatívnymi tvorivými formami a zlepšiť informovanosť o susediacich regiónoch Zemplín, Zemplén a Zakarpatie.