Kalváriu v Banskej Štiavnici ročne navštívi vyše 100-tisíc ľudí, mesto odovzdalo cenu za obnovu kultúrneho dedičstva

Mesto Banská Štiavnica ocenilo Nadáciu VÚB cenou za obnovu kultúrneho dedičstva. Ako informuje Martin Macharik z Kalvárskeho fondu – fondu na záchranu Banskoštiavnickej kalvárie, radnica týmto vyjadrila vďaku za 13-ročnú podporu Kalvárie, ktorú ročne navštívi viac ako 100-tisíc návštevníkov.

Nadácia VÚB celkovo prispela na obnovu kultúrneho dedičstva lokality UNESCO Banská Štiavnica sumou vyššou ako 1,3 mil. eur.

Pamiatka svetového formátu

Cena za obnovu

19.9.2021 -Spolupráca medzi Nadáciou VÚB a Kalvárskym fondom sa začala v roku 2008. Kalvária bola v tom čase zapísaná do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta.Dnes, po 13 rokoch spolupráce, je väčšina prác dokončených a z neznámej Kalvárie sa stala pamiatka svetového formátu.Nadácia VÚB okrem kalvárie podporila v meste aj menšie projekty pri obnove židovského cintorína a portálu brány historického cintorína pri Frauenbergu.„Kalvársky fond aktuálne dokončuje fresky v Strednom kostole a postupne dopĺňa zničenú alebo odcudzenú sochársku výzdobu. Hlavným nákladom sa v posledných rokoch stala pravidelná údržba už obnovených objektov a areálu, aby sa príbeh devastácie nezopakoval,“ popísal Macharik.Cena za obnovu kultúrneho dedičstva bola odovzdaná počas Salamandrových slávností mesta Banská Štiavnica v piatok 10. septembra.Rastúci význam Kalvárie potvrdila aj Slovenská pošta, ktorá v tento deň vydala známku s motívom Horného kostola na Kalvárii. Známka vyšla nákladom 180-tisíc kusov a v hodnote 1,85 eura. Známka je vhodná na zásielky do zahraničia, a tak sa Kalvária dostane do celého sveta.