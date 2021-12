Nová nemecká vláda dá na boj proti zmene klímy miliardy eur, neplánujú ani zvyšovanie daní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.12.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecká vláda v pondelok schválila finančné prostriedky vo výške 60 miliárd eur na boj proti zmene klímy a modernizáciu krajiny. Nový minister financií Christian Lindner označil tento krok za „podporu“ najväčšej európskej ekonomike.Dodatočný rozpočet schválený kabinetom kancelára Olafa Scholza znamená vloženie peňazí do vládneho fondu, ktorý sa pretransformuje na „klimatický a transformačný fond“. Poslúži na financovanie projektov zameraných na boj proti zmene klímy a zlepšenie nemeckej infraštruktúry.Lindner vo vyhlásení uviedol, že „60 miliárd eur na investície do budúcnosti je posilnením ekonomiky“, ktorá sa stále zotavuje z pandémie koronavírusu. Podotkol, že nové pôžičky v tomto roku zostanú na úrovni 240,2 miliardy eur, ktoré naplánovala ešte predchádzajúca vláda Angely Merkelovej.Šéf rezortu financií a jeho propodnikateľskí Slobodní demokrati, najmenšia z troch strán stredoľavej Scholzovej koalície, vylúčili zvyšovanie daní a trvajú na dodržiavaní nastolených pravidiel, ktoré do budúcna obmedzia nové dlhy.