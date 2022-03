Nová poľská legislatíva umožní Ukrajincom žiť a pracovať v krajine

Poľský parlament v sobotu schválil núdzovú legislatívu , ktorá dáva Ukrajincom na úteku pred vojnou právo na život a prácu v krajine na 18 mesiacov.

Utečenci dostanú číslo sociálneho zabezpečenia a budú mať právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, ako aj na sociálne dávky. Po registrácii si budú môcť predĺžiť svoj právny status až na tri roky. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

12.3.2022 (Webnoviny.sk) -Zákon, ktorý musí ešte podpísať prezident Andrzej Duda , tiež oprávňuje Poliakov, ktorí prijímajú ukrajinských utečencov v ich domovoch, na 40 zlotých na deň na osobu. To by im malo pomôcť uhradiť dodatočné náklady na obdobie až dvoch mesiacov.Do Poľska utieklo z Ukrajiny od začiatku vojny viac ako 1,5 milióna ľudí, väčšinou žien a detí. Nie všetci však zrejme zostanú v krajine. Podľa prorektora pre výskum na Varšavskej univerzite Macieka Duszczyka v Poľsku zostane zhruba milión Ukrajincov a zvyšok odíde do iných štátov.(1 EUR = 4,7820 PLN)