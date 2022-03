Vo Veľkých Kapušanoch vznikne komunitné bývanie pre znevýhodnených a seniorov za 1,3 milióna eur

seniorov. Vo Veľkých Kapušanoch (okres Michalovce) pribudne moderné komunitné bývanie pre ťažko zdravotne postihnutých

Košický samosprávny kraj (KSK) tam buduje päť domčekov pri zariadení sociálnych služieb Súcit za 1,3 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

12.3.2022 (Webnoviny.sk) -Seniori či zdravotne znevýhodnení v domčekoch nájdu väčší komfort a súkromie – budú v nich môcť žiť samostatnejšie, podobne ako v domácom prostredí. Finančné prostriedky na túto investíciu sprostredkoval KSK prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) „Stále platí, že vyspelosť spoločnosti môžeme odmerať podľa toho, ako sa dokáže postarať o najzraniteľnejších. V Košickom kraji preto neustále pracujeme na tom, aby sme sociálne služby skvalitňovali. Výstavba domčekov vo Veľkých Kapušanoch odpovedá na potrebu zmeny poskytovania sociálnej služby z inštitucionálnej na komunitnú. To znamená, že postupne potrebujeme znižovať miesta v uzavretých pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Cieľom je, aby samostatnejší prijímatelia sociálnych služieb žili v prirodzenom prostredí miestnej komunity, ktoré im dopraje viac súkromia. Som rád, že župa mohla sprostredkovať eurofondy aj na skvalitnenie života našich seniorov,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka Stavebné práce vo Veľkých Kapušanoch sa začali ešte v roku 2020, seniori by mali v nových domčekoch bývať už v lete tohto roka. V piatich nových domčekoch, ktoré pribudnú v areáli, nájde domov celkovo 20 prijímateľov sociálnych služieb.„Na východe chystáme pre starkých nadštandardnú službu, ktorú neponúka tu ani v okolí nikto, je unikátom. Určená je prioritne pre samostatnejších klientov, ktorí sa o seba dokážu v prevažnej miere postarať sami a ocenia bývanie v súkromí. Novinkou v našich domčekoch bude aj komunikačný systém pacient – sestra, ktorý je na východe tiež unikátom. Prinesie množstvo užitočných funkcií pre klientov aj personál, napríklad aj privolanie pomoci stlačením jedného gombíka,“ povedal riaditeľ Súcit n.o. Veľké Kapušany František Balogh.Každý z domčekov prichýli štyroch prijímateľov sociálnej služby, do izieb budú umiestňovaní po dvoch. Všetky izby budú vybavené samostatnou kúpeľnou a toaletou.V dome s televíziou, internetom a klimatizáciou sa bude nachádzať aj spoločenská miestnosť a kuchyňa. Klienti si budú môcť zvoliť vlastné stravovanie alebo stravovanie v hlavnej budove zariadenia.