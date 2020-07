Nová sezóna Tipsport ligy bude aj s Miškovcom, ani jeden klub nevypadne do nižšej súťaže

50 kôl základnej časti

Ani jeden klub nevypadne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nasledujúca sezóna v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži sa začne v piatok 2. októbra. Tento termín stanovilo vedenie Tipsport ligy minulý týždeň a v utorok na rokovaní vo Zvolene ho odobrili aj zástupcovia jednotlivých klubov. Informáciu prinieslo vedenie súťaže na svojom facebooku.Po skôr avizovanej absencii maďarského tímu MAC Budapešť je už známe, že v súťaži pokračuje druhý maďarský účastník DVTK Jegésmedvék Miškovec . Maďari doplnia jedenásť slovenských klubov zo sezóny 2019/2020.V ročníku 2020/2021 sa uskutoční 50 kôl základnej časti - každý klub absolvuje 44 zápasov systémom každý s každým dvakrát doma aj vonku, ďalších šesť duelov odohrá počas sviatkov vrátane Vianoc proti rivalom z regiónu.V prvej skupine sa ocitli Nitra, Slovan Bratislava, Nové Zámky a Trenčín, v druhej Zvolen, Detva, Banská Bystrica a Liptovský Mikuláš, v tretej Michalovce, Košice, Poprad a Miškovec.Do štvrťfinále play-off postúpi elitný poltucet po základnej časti, tímy na 7. - 10. mieste budú bojovať o zostávajúce dve miestenky v predkole. Pre kluby na 11. a 12. mieste po základnej časti sa 50. kolom sezóna skončí. Majster by mal byť známy najneskôr 12. mája.Po sezóne 2020/2021 ani jeden klub nevypadne do nižšej súťaže, zo SHL však bude mať právo postúpiť medzi elitu jej víťaz. Otázne stále je, ako to bude najmä v úvode sezóny s účasťou divákov na tribúnach.Okrem Tipsport ligy čaká na kluby aj nová súťaž - tzv. Kaufland Cup . Pohárová súťaž je určená pre jedenásť slovenských účastníkov najvyššej ligy a ďalších päť prvoligistov. Ročník 2019/2020 zasiahla pandémia koronavírusu a súťaž počas nadstavby predčasne ukončili.