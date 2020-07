Zanardi podstúpil po zrážke s kamiónom ďalšiu operáciu, jeho mozog môže byť vážne poškodený

S dýchaním je na tom lepšie

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Niekdajší úspešný automobilový pretekár a aj štvornásobný paralympijský šampión v cyklistike Alessandro Zanardi absolvoval ďalší operačný zákrok po júnovej zrážke s kamiónom na handbiku.Zanardi už má za sebou dve operácie mozgu, tentokrát v talianskej Siene podstúpil päťhodinový zákrok v oblasti tváre.Päťdesiattriročný Zanardi zostáva v umelom spánku a je umiestnený na jednotke intenzívnej starostlivosti. "Jeho zdravotný stav je stabilizovaný v súvislosti so stavom jeho dýchacieho ústrojenstva a vážny v neurologickom ohľade," uvádza sa v stanovisku nemocnice. V praxi to znamená, že lekári sa obávajú vážneho poškodeniu jeho mozgu.Zanardi prišiel o obe nohy pred 19 rokmi na podujatí The American Memorial neďaleko nemeckého Klettwitzu. Počas zotavovania dokonca navrhol vlastnú protézu a často žartoval, že je vďaka nej konečne vyšší.Neskôr presedlal na handbike a na paralympijských hrách v rokoch 2012 a 2016 získal dohromady štyri zlaté a dve strieborné medaily. Zúčastnil sa aj prestížneho newyorského maratónu a vo svojej kategórii je rekordérom slávneho Ironmana. Pápež František po júnovej nehode vyzdvihol Alessandra Zanardiho ako príklad nezlomnej sily napriek nešťastiam, ktoré 53-ročného niekdajšieho pilota F1 postretli. Svätý otec poslal rodine športovca rukou písaný list, v ktorom ich ubezpečuje o modlitbách za zotavenie Alexa Zanardiho."Najdrahší Alessandro, tvoj príbeh je skvelým príkladom, ako znova začať po nepredvídateľných okolnostiach. Prostredníctvom športu si nás naučil žiť život hrdinu, prostredníctvom hendikepu si dával ľudstvu lekcie ľudskosti. Ďakujem, že si dal silu mnohým, ktorí ju už strácali. Aj v tomto bolestivom okamihu som s tebou a stále sa modlím za teba aj tvoju rodinu," napísala hlava katolíckej cirkvi.