Štvrtok 16.10.2025
Meniny má Vladimíra
Denník - Správy
16. októbra 2025
Nová sezóna v Štátnej filharmónii Košice prináša viacero noviniek. Bude svetová, košická aj naša – VIDEO, FOTO
Nová sezóna v Štátnej filharmónii Košice (ŠFK) prináša viacero noviniek, bude svetová, košická aj naša. V 57. sezóne bude filharmónia ...
16.10.2025 (SITA.sk) - Nová sezóna v Štátnej filharmónii Košice (ŠFK) prináša viacero noviniek, bude svetová, košická aj naša. V 57. sezóne bude filharmónia spolupracovať s novými stálymi hosťujúcimi dirigentmi, prinesie formát ponúkajúci priestor pre výrazné dirigentské osobnosti a spustí sériu komorných koncertov.
Novinky sezóny 2025/2026 sa budú niesť v duchu jej hesla „Košická - Svetová - Naša". Ako ozrejmila generálna riaditeľka ŠFK Lucia Potokárová, toto motto vzniklo preto, lebo to tak úprimne cítia.
„Košická, pretože sme lokálpatrioti. Tvoríme v Košiciach, pre Košičanov, aj pre celý región. Svetová, pretože prinášame do Košíc svetové umenie a interpretov, sólistov a dirigentov. Aj v radoch kolegov z orchestra ŠFK máme kolegov z celého sveta. A naša preto, lebo to tak cítime, a veríme, že aj vy sa u nás cítite tak, že je to naša filharmónia," ozrejmila.
Sezóna bude podľa jej slov veľmi bohatá a pestrá, prinesie atraktívnu ponuku sólistov aj dirigentov. Rovnako program v sebe snúbi tradíciu aj objavy. Základ sezóny tvoria abonentné koncerty A a B cyklu.
A cyklus zahŕňa 14 koncertov, medzi nimi zaznie Čajkovského symfónia Patetická, či Bartókov Koncert pre orchester. Z B cyklu Potokárová vyzdvihla „Planéty", pripomenula, že už tradične doň zaradili koncerty filmovej hudby či vianočný koncert.
Generálna riaditeľka ŠFK priblížila, že v novej sezóne ostali verní všetkým modelom a koncertom, ktoré sú úspešné. V rámci noviniek pribudnú noví stáli hosťujúci dirigenti, budú to Tomáš Brauner a Alexandar Marković. V dvoch programoch sezóny tiež ŠFK postaví do popredia samotný orchester a dirigenta, a to bez sólistu.
Takýmto formátom známe svetové orchestre poskytujú možnosť pre veľké osobnosti, aby naplno zaznel ich umelecký rukopis. V rámci programu ŠFK pôjde napríklad o večer John Fiore: Sólo pre dirigenta. Pripravená je aj produktová novinka „Sezóna na mieru", ktorá návštevníctvu dáva možnosť, aby si vybrali koncerty a vyskladali si abonentku podľa svojich preferencií aj časových možností.
„Vychádzame v ústrety aj ľuďom v dôchodkovom veku, čiže pokračujeme v doobedňajších koncertoch, takzvaných verejných generálkach," uviedla Potokárová. Doplnila, že pripravujú aj viacero projektov pre deti a mládež.
Okrem koncertov pre študentstvo a školy pridali aj koncerty pre rodiny s deťmi. Budú ich ponúkať vo večerných hodinách. Novinkou je aj cyklus komorných koncertov, kde sa predstavia členovia orchestra ŠFK. Pôjde o sériu štyroch koncertov, kde si dramaturgiu vytvárali práve členovia orchestra. Uskutočnia sa vo foyeri košického Domu umenia.
Riaditeľka filharmónie dodala, že pripravujú aj festival Ars Nova, kde bude odprezentovaná súčasná hudba, mnohé diela tam zaznejú v premiére. Spomenula i prípravu koncertu v Prahe, ktorý predstaví české a slovenské interpretačné umenie so slovenským husľovým virtuózom Daliborom Karvayom.
Tento koncert zaznie aj v Košiciach. Potokárová pripomenula aj blížiaci sa jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jari. Otvárací koncert sezóny sa odohrá v ŠFK už vo štvrtok večer o 19:00. V rámci koncertu Vitaj, 57. sezóna: Otvorenie s Patetickou zaznie Adorations pre veľký symfonický orchester z pera Ľubice Čekovskej.
Pripravený je aj Rachmaninov Klavírny koncert č. 2 c mol a spomínaná Čajkovského Patetická. Dirigentom bude Christopher Ward, predstaví sa aj mladý klavirista Roman Borisov. Vstupenky na podujatia ŠFK si možno zakúpiť na webe a tiež v pokladni v Dome umenia.
