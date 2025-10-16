Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Spojenie, ktoré sa nestáva každý deň: HAUSER & Caroline Campbell – už 14. novembra v Bratislave!


Charizmatický chorvátsky virtuóz, známy svojou strhujúcou kombináciou klasiky a moderných hitov, vystúpi 14. novembra 2025 v bratislavskej TIPOS Aréne. Dnes Hauser svojim fanúšikom ohlasuje novinku - ...



new project 13 676x444 16.10.2025 (SITA.sk) - Charizmatický chorvátsky virtuóz, známy svojou strhujúcou kombináciou klasiky a moderných hitov, vystúpi 14. novembra 2025 v bratislavskej TIPOS Aréne. Dnes Hauser svojim fanúšikom ohlasuje novinku - špeciálnou hosťkou jeho koncertu bude fenomenálna americká huslistka Caroline Campbell! Rebel s čelom a dáma s husľami si tak spoločne podmania slovenské publikum.


Caroline Campbell patrí medzi najžiadanejšie sólistky sveta. Na pódiu debutovala už ako osemročná a odvtedy vystúpila s takými orchestrami, ako sú Cleveland Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Philadelphia Orchestra či Boston Pops. Jej kariéra ju zaviedla do ikonických sál ako Carnegie Hall, Kennedy Center či Sydney Opera House a prezývajú ju "violinist to the stars" – huslistka hviezd. Na jednom pódiu stála s menami ako Andrea Bocelli, Sting, Barbra Streisand, Stevie Wonder, Rod Stewart či Michael Bublé.

"Caroline je jednou z najemotívnejších hudobníčok, aké poznám. Spojenie violončela a huslí na jednom pódiu prinesie slovenskému publiku nezabudnuteľnú atmosféru," hovorí HAUSER.

Aktuálne turné HAUSERA s názvom "The Rebel si back" nasleduje po vydaní jeho úplne nového albumu CINEMA, na ktorom vzdáva hold skladbám z najslávnejších filmových soundtrackov. Album obsahuje violončelové interpretácie tém z filmov Mission: Impossible, Romeo a Júlia, Fantóm opery, Spectre a ďalšie. S viac než 2 miliardami audio streamov a 4 miliardami zhliadnutí videí po celom svete Hauser prepísal definíciu toho, čo znamená byť klasickým umelcom v 21. storočí.

Bratislavský koncert sľubuje výnimočný večer plný emócií, vášne a virtuozity, ktorý spojí klasickú eleganciu, filmové melódie aj populárne hity v typickom štýle "rebelujúceho violončelistu". Publikum sa môže tešiť na energickú show, ale aj "zimomriavkové" melódie. Príležitosť zažiť samotného Hausera, ale aj jeho výnimočnú hosťku svetového formátu, neprichádza každý deň. Nepremeškajte svoju šancu a zakúpte si vstupenky na koncert už teraz v sieti Ticketportal alebo na www.vivien.sk



HAUSER
14. NOVEMBER 2025/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA
Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk

Zdroj: SITA.sk - Spojenie, ktoré sa nestáva každý deň: HAUSER & Caroline Campbell – už 14. novembra v Bratislave! © SITA Všetky práva vyhradené.

