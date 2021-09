Nová služba v dm – expresné vyzdvihnutie v ľubovoľnej predajni dm opäť bližšie k svojim zákazníkom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.9.2021 (Webnoviny.sk) -V momente potvrdenia objednávky a zaplatenia tovaru budú zákazníkovi peniaze v hodnote objednávky na účte zablokované. Do mailu mu príde potvrdenie o zaplatení, ktoré bude obsahovať aj informáciu o orientačnom čase, keď bude môcť byť tovar vyzdvihnutý v predajni, najneskôr však tri hodiny od vytvorenia objednávky. Keď bude zásielka pripravená, zákazník dostane do mailu potvrdenie o možnosti vyzdvihnutia tovaru, čo znamená, že je možné prísť si do predajne po zásielku. Pri preberaní zásielky sa zákazník bude musieť preukázať potvrdením o možnosti vyzdvihnutia v digitálnej alebo papierovej forme alebo občianskym preukazom. Po vyzdvihnutí tovaru mu bude následne z účtu odrátaná suma v reálnej hodnote celého nákupu.Ak si zákazník svoju objednávku zadá v nedeľu alebo neskôr ako tri hodiny pred zatvorením filiálky, dodacia lehota sa posúva na nasledujúci deň. O pripravení zásielky bude zákazník informovaný opäť e-mailovým potvrdením o možnosti vyzdvihnutia.Služba expresné vyzdvihnutie je pre registrovaných zákazníkov zdarma, pre neregistrovaných zákazníkov je spoplatnená sumou 0,95 eura. Na zabalenie nákupu sú používané tašky Durabag, ktoré v rámci tejto služby nie sú spoplatňované.Svoju objednávku si možno vyzdvihnúť najneskôr do siedmich dní. Po siedmich dňoch príde zákazníkovi opätovne pripomienka, že si má svoju zásielku vyzdvihnúť, a ak do ďalších siedmich dní nepríde, bude informovaný o storne objednávky. V prípade, že si zákazník svoju zásielku nevyzdvihne, zablokované peniaze v hodnote objednávky mu budú na jeho účte odblokované.Informačný servis