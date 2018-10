Nová šou RTVS Remeslo má zlaté dno motivovala ľudí aj k zmene práce

Umelecký drotár Juraj Šerík, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 5. októbra (TASR) - Takmer 400 ľudí sa prihlásilo za učňov do novej zábavno-náučnej relácie Remeslo má zlaté dno, ktorú RTVS spúšťa 23. októbra. Časozberná dokumentárna šou priblíži šesť tradičných remesiel, ktoré na Slovensku pretrvávajú stáročia, ale dnes sa im venuje iba niekoľko ľudí. TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Jedným z nich je drotár Juraj Šerík, ktorý chce prostredníctvom šou RTVS nielen ukázať svoje remeslo a čo všetko sa dá z drôtu vyrobiť, ale aj zviditeľniť drotárske múzeum, ktoré sa mu podarilo otvoriť v rodnom dome významného drotárskeho majstra Jozefa Holánika-Bakeľa v obci Dlhé Pole.prezradil.Aj snahou keramikárky Márie Malinovej je predstaviť zložitý proces výroby kachlíc.opísala.Diváci RTVS sa počas takmer dvoch mesiacov zoznámia tiež s kováčom Dušanom Klimom, modrotlačiarom Petrom Trnkom, Andreou Ponickou, ktorá spracováva ovčiu vlnu, a s Jankou Kucbeľovou, ktorá ich zasvätí do výroby ľudových krojov.Z prihlásených uchádzačov bolo 65 percent žien, ktoré sa zaujímali predovšetkým o výrobu keramiky, krojov, spracovanie vlny a drotárstvo. Mužov lákalo hlavne kováčstvo a modrotlač.priblížil manažér produkcie Peter Krajčír.To, ako sa učňom darilo a ktorým z nich remeslo zmení život, uvidia diváci Jednotky každý utorok o 20.30 h od 23. októbra do 18. decembra. Rozhlasovú podobu relácie Remeslo má zlaté dno bude od 25. októbra každý štvrtok po 9.30 h vysielať aj Rádio Regina.