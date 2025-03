Nová Šport aréna v Malackách sa dočkala otvorenia – FOTO

Neschválený zámer

Zanedbané miesto

Ambiciózny projekt

26.3.2025 (SITA.sk) - V utorok 25. marca sa v Malackách otvorili brány novej Šport arény . Po prestrihnutí pásky nasledoval premiérový exhibičný zápas v hádzanej v podaní malackých dorastencov. Zimný štadión zas otvoril exhibičný zápas detí nového hokejového klubu HK Malacky. Program uzavrelo verejné korčuľovanie s diskotékou na ľade.Aréna bude slúžiť obyvateľom Malaciek i celému regiónu. Budú ju využívať rekreační športovci a športové kluby na prípravu.„Nový športový stánok je výsledkom širšej diskusie vedenia mesta so zástupcami športových klubov i športovou verejnosťou. Jeho príprava i realizácia bola dlhá, náročná a plná prekážok. Som presvedčený, že ak by sme neprijali rozhodnutie o výstavbe hokejovej haly, ďalšie roky po nás by to nikto neurobil," uviedol primátor Malaciek Juraj Říha O novom veľkom športovisku v Malackách sa hovorilo už dlho. Pre hokejovú halu sa najskôr zvažoval areál ZŠ na Záhoráckej ulici, o multifunkčnej športovej hale sa uvažovalo pri ZŠ na Štúrovej.Zámer hokejovej haly však nakoniec nevyšiel, pretože mestské zastupiteľstvo ho v júni 2017 neschválilo. Po dlhých rokoch úvah a diskusií padlo rozhodnutie: Nové športovisko bude stáť v areáli bývalej píly na Pezinskej ulici a pozostávať z dvoch častí: hokejovej haly a multifunkčnej haly pre kolektívne športy.Areál bývalej píly bol dlhé roky zanedbaným miestom. Postupne však začal ožívať. „V septembri 2019 tam vzniklo záchytné parkovisko, potom sa odstránili zvyšky starej haly a náletová zeleň, neskôr sa mesto dohodlo s majiteľom dvoch posledných domčekov v areáli na ich zachovaní," priblížilo mesto. Začiatkom roka 2020 Malacky dostali správu, že Vláda SR na žiadosť mesta odsúhlasilana nový športový stánok.„V lete 2021 sme informovali, že povoľovací proces sa už skončil a všetky potrebné stavebné povolenia nadobudli právoplatnosť," dodala samospráva. Ďalším dôležitým míľnikom bol 4. október 2022, keď bol poklepaný základný kameň Šport arény.Po roku prác, na jeseň 2023, architekt projektu Pavol Citovický informoval, že stavba má už všetky nosné konštrukcie, inžinierske siete, zaizolované strechy a väčšinu obvodového plášťa.Krátko pred dokončením dostala Šport aréna ďalšiu zásadnú finančnú injekciu vo výške Fondu na podporu športu . Ambiciózny projekt nového veľkého športoviska v Malackách tak po svojom úspešnom dokončení môže konečne slúžiť obyvateľom mesta, ale aj širokého okolia. Interiér novej Šport arény pozostáva z viacerých častí.„Cez hlavný vchod arény sa dostaneme do vstupného vestibulu, kde je recepcia a vstupy do oboch hál," približuje mesto.Súčasťou komplexu je aj ubytovací trakt na poschodí. Interiér dopĺňajú priestory pre regeneráciu, hokejový trenažér, šatne a technické zázemie.Multifunkčnú halu je možné sieťou rozdeliť na dve ihriská. Na prízemí je hľadisko s kapacitou 220 divákov, na poschodí má kapacitu 180 miest na sedenie a 400 na státie. Hokejová hala je navrhnutá ako tréningová s rozmerovými parametrami pre extraligu a zahraničné turnaje. Kapacita je 200 miest, z toho 80 na sedenie.