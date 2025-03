Prešovská krajská nadácia schválila pomoc po tragickom požiari vo Veľkom Šariši

Pomoc rodinám

Krízový fond





Tragédia vo Veľkom Šariši si 19. marca vyžiadala päť ľudských životov. Pri požiari zhorelo osem príbytkov a udalosť zasiahla 30 ľudí. Pre 18 z nich muselo mesto vytvorilo dočasné ubytovanie v priestoroch komunitného centra. Predbežne materiálnu škodu odhadli na 12-tisíc eur.





26.3.2025 (SITA.sk) - Finančnú pomoc vo výškeschválila Správna rada Nadácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny v súvislosti s minulotýždňovým tragickým požiarom vo Veľkom Šariši.Schválená pomoc mestu, respektíve zasiahnutým rodinám, bude použitá na zabezpečenie nového bývania.Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová , keďže mesto nie je prihlásené k memorandu a do krízového fondu nadácie, ktorý poskytuje finančnú pomoc pri mimoriadnych udalostiach, ako sú požiare, povodne či zemetrasenie, schválené mu boli financie z bežného účtu nadácie. Samospráve pomôžu vykryť náklady spojené so zabezpečením bývania pre požiarom zasiahnuté rodiny.„Najdôležitejšia je naša rýchla a adresná pomoc, pretože rodiny zasiahnuté mimoriadnou situáciou potrebujú ďalej fungovať,“ uviedol predseda PSK a aj správnej rady nadácie Milan Majerský Krízový fond nadácie, ktorý funguje štvrtý rok, je otvorený všetkým miestnym samosprávam na území PSK. Aktuálne je v ňom zastúpených 147 obcí z celkového počtu 665. Vstup do fondu je dobrovoľný, pričom je podmienený vložením finančného vkladu vo výške 10 centov na občana.O príspevkoch vyplácaných z fondu rozhoduje Správna rada Nadácie PSK pre podporu rodiny. Na jednu osobu ide o sumu vo výške 700 až 750 eur, maximálne do desaťnásobku ročného vkladu obce.