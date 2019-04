NOVÁ ŠTÁTNA NEMOCNICA V BRATISLAVE BUDE, DEKLAROVAL P. PELLEGRINI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Štát má naďalej záujem o novú univerzitnú nemocnicu v Bratislave. Buď ju postaví v lokalite Rázsochy, alebo skúsi presvedčiť skupinu Penta, aby mu ponúkla svoju nemocnicu budovanú v lokalite Bory. Druhý variant má pripadať do úvahy len vtedy, pokiaľ by bolo možné nemocnicu rozšíriť. Po spoločnom rokovaní s investorom na Úrade vlády SR to v stredu vyhlásil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).