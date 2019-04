Srílanský prezident vyzval na odstúpenie šéfov obrany i polície

Armádni vojaci hliadkujú pred kostolom sv. Antona v Colombe na Srí Lanke 22. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolombo 24. apríla (TASR) - Srílanský prezident Maithrípála Siriséna požiadal v stredu tamojšieho šéfa rezortu obrany a náčelníka policajného zboru, aby odstúpili zo svojich funkcií. Urobil tak po tom, ako vyšlo najavo, že srílanské bezpečnostné zložky nekonali v súvislosti s varovaniami týkajúcimi sa samovražedných bombových útokov na kostoly a hotely z Veľkonočnej nedele, pri ktorých prišlo o život najmenej 359 osôb.S odvolaním sa na vyhlásenie prezidentskej kancelárie o tom v stredu informovala agentúra AP. Kto by mal oboch predstaviteľov nahradiť, nie je jasné.Prezident Siriséna ešte v utorok v televíznom prejave avizoval, že personálne zmeny v rámci bezpečnostných zložiek plánuje vykonať do 24 hodín.Srílanským ministrom obrany je pritom oficiálne samotný prezident. Ten má však aj množstvo iných kompetencií, takže ministerstvo obrany defacto vedie námestník rezortu Ruvan Vidževardhana.Srílanská polícia v súvislosti s útokmi na viaceré kostoly a hotely doteraz zadržala približne 60 podozrivých. Premiér Ranil Vikramasinghe uviedol, že za týmito činmi môže stáť teroristická organizácia Islamský štát (IS), ktorá sa k nim sama prihlásila, ale neposkytla priamy dôkaz svojej účasti. Srílanská vláda predtým obvinila z útokov miestnu islamistickú skupinu Národné monoteistické hnutie (Džamáat at-tawhíd al-wataníja, NTJ).Námestník srílanského ministera obrany Ruvan Vidževardhana z nedeľných útokov obvinil militantov, ktorí sa odčlenili z dvoch miestnych islamistických militantných skupín. Uviedol pritom, že mnohí zo samovražedných útočníkov mali dobré vzdelanie a pochádzali z bohatých rodín, približuje AP.povedal Vidževardhana novinárom.uviedol ďalej a dodal, že prinajmenšom jeden z nich vyštudoval právo a viacerí ďalší študovali v Británii a Austrálii.Srílanské vedenie prisľúbilo, že v bezpečnostnom aparáte krajiny vykoná dôkladnú revíziu. Reagovalo tak na informácie, podľa ktorých bola časť tajných služieb pred útokmi vopred varovaná.