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05. júla 2026
Nová technológia má zvýšiť bezpečnosť, Pezinok začne monitorovať pohyb dronov – FOTO
Memorandum je uzatvorené na obdobie dvoch rokov a nezakladá finančné záväzky medzi zmluvnými stranami. Mesto Pezinok podpísalo memorandum o spolupráci so spoločnosťou ErasData-Pro. Jeho ...
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5.7.2026 (SITA.sk) - Memorandum je uzatvorené na obdobie dvoch rokov a nezakladá finančné záväzky medzi zmluvnými stranami.
Mesto Pezinok podpísalo memorandum o spolupráci so spoločnosťou ErasData-Pro. Jeho cieľom je pilotne overiť technológiu, ktorá pomôže lepšie rozumieť pohybu dronov nad mestom a posilniť prevenciu v oblasti bezpečnosti. „Drony sa stávajú bežnou súčasťou verejného priestoru. S ich rastúcim počtom však rastie aj potreba, aby mestá mali lepší prehľad o tom, čo sa deje nad ich územím," uviedol hovorca mesta Michal Lukáč.
Predmetom spolupráce je pilotné overovanie moderných technologických riešení určených na monitoring a analytické vyhodnocovanie pohybu bezpilotných lietadiel, teda dronov, nad územím mesta Pezinok. Technológia má mestu pomôcť získať lepší prehľad o pohybe dronov, podporiť bezpečnosť obyvateľov, ochranu verejných podujatí, mestských objektov a kritickej infraštruktúry.
„Drony sú súčasťou dnešnej reality. Ako mesto nechceme čakať, kým z toho vznikne problém. Chceme byť pripravení, rozumieť novým technológiám a využívať ich v prospech bezpečnosti a lepšieho fungovania mesta,“ uviedol primátor mesta Pezinok Roman Mács. Pilotné riešenie je založené najmä na pasívnom prijímaní verejne vysielaných identifikačných údajov dronov prostredníctvom technológie Remote ID.
„Získané údaje môžu byť následne analyticky spracované a vizualizované v mapovom prostredí," priblížil hovorca. Výstupy majú mestu pomôcť lepšie vyhodnocovať situáciu a preveriť možnosti začlenenia podobných riešení do konceptu smart city. „Dôležité je, že nejde o represívny nástroj. Technológia nezasahuje do letu dronov, neslúži na riadenie letovej prevádzky, neukladá sankcie a nie je určená na identifikáciu fyzických osôb. Má výlučne preventívny, analytický a informačný charakter," dodal hovorca.
Spolupráca mesta a spoločnosti ErasData-Pro bude zahŕňať testovanie senzorických, softvérových a analytických nástrojov, odborné konzultácie, vyhodnocovanie získaných údajov a preverovanie možností využitia systému v podmienkach mesta Pezinok. Memorandum je uzatvorené na obdobie dvoch rokov a nezakladá finančné záväzky medzi zmluvnými stranami. Prípadné konkrétne technické, servisné alebo implementačné riešenia budú v budúcnosti predmetom samostatných dohôd alebo zmlúv.
Zdroj: SITA.sk - Nová technológia má zvýšiť bezpečnosť, Pezinok začne monitorovať pohyb dronov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Pezinok podpísalo memorandum o spolupráci so spoločnosťou ErasData-Pro. Jeho cieľom je pilotne overiť technológiu, ktorá pomôže lepšie rozumieť pohybu dronov nad mestom a posilniť prevenciu v oblasti bezpečnosti. „Drony sa stávajú bežnou súčasťou verejného priestoru. S ich rastúcim počtom však rastie aj potreba, aby mestá mali lepší prehľad o tom, čo sa deje nad ich územím," uviedol hovorca mesta Michal Lukáč.
Pohyb dronov
Predmetom spolupráce je pilotné overovanie moderných technologických riešení určených na monitoring a analytické vyhodnocovanie pohybu bezpilotných lietadiel, teda dronov, nad územím mesta Pezinok. Technológia má mestu pomôcť získať lepší prehľad o pohybe dronov, podporiť bezpečnosť obyvateľov, ochranu verejných podujatí, mestských objektov a kritickej infraštruktúry.
„Drony sú súčasťou dnešnej reality. Ako mesto nechceme čakať, kým z toho vznikne problém. Chceme byť pripravení, rozumieť novým technológiám a využívať ich v prospech bezpečnosti a lepšieho fungovania mesta,“ uviedol primátor mesta Pezinok Roman Mács. Pilotné riešenie je založené najmä na pasívnom prijímaní verejne vysielaných identifikačných údajov dronov prostredníctvom technológie Remote ID.
Koncept smart city
„Získané údaje môžu byť následne analyticky spracované a vizualizované v mapovom prostredí," priblížil hovorca. Výstupy majú mestu pomôcť lepšie vyhodnocovať situáciu a preveriť možnosti začlenenia podobných riešení do konceptu smart city. „Dôležité je, že nejde o represívny nástroj. Technológia nezasahuje do letu dronov, neslúži na riadenie letovej prevádzky, neukladá sankcie a nie je určená na identifikáciu fyzických osôb. Má výlučne preventívny, analytický a informačný charakter," dodal hovorca.
Spolupráca mesta a spoločnosti ErasData-Pro bude zahŕňať testovanie senzorických, softvérových a analytických nástrojov, odborné konzultácie, vyhodnocovanie získaných údajov a preverovanie možností využitia systému v podmienkach mesta Pezinok. Memorandum je uzatvorené na obdobie dvoch rokov a nezakladá finančné záväzky medzi zmluvnými stranami. Prípadné konkrétne technické, servisné alebo implementačné riešenia budú v budúcnosti predmetom samostatných dohôd alebo zmlúv.
Zdroj: SITA.sk - Nová technológia má zvýšiť bezpečnosť, Pezinok začne monitorovať pohyb dronov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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