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05. júla 2026

Smer do boja o post žilinského župana nasadil Igora Chomu – VIDEO


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda strany Smer-SD Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Štátny tajomník

Igor Choma podľa slov Roberta Fica môže byť napríklad aj „motorom " agendy modernizácie mostov, pre ktorú sa momentálne hľadajú zdroje. Do boja o post šéfa Žilinského samosprávneho kraja v rámci ...



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674eeeb3b75b6918832053 scaled 1 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Igor Choma podľa slov Roberta Fica môže byť napríklad aj „motorom " agendy modernizácie mostov, pre ktorú sa momentálne hľadajú zdroje.


Do boja o post šéfa Žilinského samosprávneho kraja v rámci jesenných spojených komunálnych a krajských volieb nasadila koaličná strana Sme-SD súčasného štátneho tajomníka rezortu dopravy Igora Chomu. Oznámil to na nedeľňajšej tlačovej besede predseda strany a premiér Robert Fico. zároveň pripomenul, že Choma stál už pri začiatkoch strany Smer. „Kto sleduje možno len na 10 až 15 percent politiku, tak sa musel s menom Igora Chomu stretnúť," skonštatoval Fico.

Zároveň poukázal na to, že Choma šéfoval veľkej stavebnej firme, riadil Národnú diaľničnú spoločnosť a bol aj primátorom mesta Žilina. „Je teda v prostredí do ktorého ide kandidovať úplne doma. Rozumie problematike komunálnej politiky," zdôraznil premiér.

Prioritou Chomu bude podľa neho oblasť dopravy, ale aj využívanie eurofondov. „Pozná celý samosprávny kraj, ako expert na dopravu pozná celé Slovensko," doplnil Fico s tým, že Choma môže byť napríklad aj „motorom " agendy modernizácie mostov, pre ktorú sa momentálne hľadajú zdroje.

Samotný Choma zdôraznil, že kraju chce ponúknuť riešenia a minimum politiky. „Určite sa budem orientovať, tak ako bolo povedané, na fondy," uviedol s tým, že jeho cieľom je podpora niekoľkých veľkých projektov. „Som pripravený pracovať," dodal Choma.

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Zdroj: SITA.sk - Smer do boja o post žilinského župana nasadil Igora Chomu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda strany Smer-SD Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Štátny tajomník
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