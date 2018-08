Nová technológia šetrí náklady pri opravách krajských ciest

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 16. augusta (TASR) - Za prvých sedem mesiacov tohto roka Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) opravila a zrekonštruovala takmer 30 kilometrov ciest, čo je o päť kilometrov viac ako za celý minulý rok a o osem viac než pred dvoma rokmi.informoval vo štvrtok Úrad KSK.Do opravy, rekonštrukcie a údržby ciest a mostov chce kraj v tomto roku investovať 43 miliónov eur. Veľká časť rekonštrukcií prebieha v lete, keď je premávka na nich menej frekventovaná.uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.Pred letnými prázdninami bola slávnostne otvorená zrekonštruovaná Kopanecká cesta, ktorá spája južnú časť Národného parku Slovenský raj so severom. Do opravy komunikácie III. triedy investoval KSK 497.000 eur. Zrekonštruovať sa podarilo aj časť Pačanského kopca medzi okresmi Rožňava a Gelnica. V júli prešli rekonštrukciou vozovky Bačkovík - Čakanovce, Kecerovský Lipovec a Vyšná Hutka v okrese Košice-okolie.konštatoval predseda KSK.V prázdninových mesiacoch sa rozbehli rekonštrukčné práce na mostoch za obcou Péder v okrese Košice-okolie a tiež pred obcou Zatín v okrese Trebišov. Obidva boli v nevyhovujúcom stave a ich oprava pokračuje aj v auguste. Ukončená bola oprava cesty pri jazere Uhorná v okrese Gelnica a práce pokračujú na zosuve nad priepustom Nový Salaš v okrese Košice-okolie.Opráv sa dočká aj kritický úsek od obce Kostoľany nad Hornádom po Obišovce a cesta z obce Kysak do Veľkej Lodiny.informoval Trnka.Krajskí poslanci budú na najbližšom zastupiteľstve 27. augusta rozhodovať aj o prvej úprave rozpočtu KSK na rok 2018, v rámci ktorej sa ráta s vyčlenením financií na rekonštrukciu cesty v obci Letanovce, a to vo výške 1.051.700 eur.Na opravy ciest používal doteraz kraj prevažne asfaltobetón. V tomto roku začal vo väčšej miere používať technológiu tzv. studeného asfaltovania, ako aj technológiu penetračného makadamu.uviedol Úrad KSK. Takto opravované cesty sú označené dočasným dopravným značením, ktoré upozorňuje vodičov na nebezpečenstvo odlietania inertného materiálu. Technológia penetračného makadamu sa používa v extravilánoch, napríklad v kopcovitých horských terénoch, a to najmä pre to, že povrch vozovky robí drsnejším a v zime sa cesta menej šmýka. Ďalšou výhodou je podľa KSK 40-percentná úspora financií.KSK je vlastníkom 1957 kilometrov ciest II. a III. triedy a 658 mostných objektov.