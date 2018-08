Počet nových bytov v Nemecku rastie, tempo nestačí za potrebami

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 16. augusta (TASR) - V Nemecku dynamicky pokračuje výstavba bytov, hoci v prvom polroku sa počet vydaných stavebných povolení znížil o 0,6 % na 165.800. Je to dôsledok poklesu záujmu o výstavbu slobodární o 35,9 %. Odhliadnuc od tohto ukazovateľa počet stavebných povolení vzrástol o 1,8 %. Uviedol to vo štvrtok Spolkový štatistický úrad vo Wiesbadene.V prvom polroku klesol počet začatých stavieb rodinných a dvojgeneračných domov. Úrady však medziročne vydali povolení na výstavbu viacgeneračných domov o 4,9 % viac.Aby sa však znížil dopyt po bytoch, v krajine by sa malo podľa odborníkov ročne postaviť 350.000 až 400.000 bytov. Vlani ich pribudlo 285.000. Podľa štatistického úradu zrýchlenie výstavby bytov brzdí aj nedostatok stavbárov.