Nová Tóthova nádej na splnenie olympijského limitu zhasla, zrušili šampionát vo Francúzsku

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Nová nádej Mateja Tótha na splnenie olympijského limitu vo Francúzsku rýchlo zhasla. Po zrušení Dudinskej päťdesiatky (21. marca), kde sa chcel úradujúci olympijský šampión v chôdzi na 50 km pokúsiť splniť limit na OH 2020 v Tokiu (3:50:00 h), mal štartovať v nedeľu 22. maca v Giene neďaleko Paríža spolu s reprezentačným kolegom Michalom Morvayom.Francúzska atletická federácia však v rámci opatrení na zamedzenie šírenia sa koronavírusu zrušila národný chodecký šampionát na 50 km. Informuje o tom web atletika.sk."Vzhľadom na aktuálne dianie v Európe momentálne ruším svoju účasť na všetkých pretekoch až dovtedy, kým sa situácia nezlepší a neupokojí. Za okolností, aké sa vyskytli, vôbec neuvažujem cestovať do zahraničia, podstúpiť riziko nákazy a ohroziť nielen seba, ale najmä svojich blízkych," skonštatoval pre oficiálny web SAZ najlepší svetový chodec na 50 km podľa ankety prestížneho amerického atletického magazínu Track and Field News.Tóthov pokus o limit sa odkladá na neurčito. Nielen pre člena Dukly Banská Bystria, ale aj pre ďalších európskych päťdesiatkarov tak zostáva zrejme už len jediná šanca kvalifikovať sa na OH 2020 v Tokiu, ak sa vôbec uskutočnia v pôvodnom termíne."Zasiahla vyššia moc, s tým už nič neurobíme. Neostáva mi nič iné, len sa pripravovať ďalej a dúfať, že 2. a 3. mája na svetovom šampionáte družstiev v bieloruskom Minsku budem mať možnosť zabojovať o olympijský limit. Otázne však je, či sa vôbec tieto preteky uskutočnia a či vôbec bude tokijská olympiáda," podotkol Matej Tóth. Limity v chôdzi na 50 km pre účasť v Tokiu 2020 sa dajú plniť do 31. mája.