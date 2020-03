Bahrain-McLaren odstúpil z pretekov Paríž – Nice, obavy spôsobil zdravotný stav zamestnanca Saganovho tímu

Záverečná etapa bola zrušená

Bahrain-McLaren sa poďakoval za pochopenie

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Cyklistický tím Bahrain-McLaren sa rozhodol odstúpiť z prebiehajúcich etapových pretekov Paríž - Nice. Urobil tak po tom, ako bol z preventívnych dôvodov testovaný na koronavírus jeden zo zamestnancov tímu Bora-Hansgrohe, ktorého farby v týchto dňoch reprezentujú aj bratia Peter a Juraj Saganovci.Nemecké zoskupenie vydalo oficiálne stanovisko, podľa ktorého by situácia nemala byť taká vážna, ako sa zdalo."V noci mal jeden z našich zamestnancov príznaky prechladnutia. Náš doktor následne informoval lekára pretekov v súlade s oficiálnymi usmerneniami organizátorov, ako aj podľa aktuálnych medzinárodných pokynov. Po vyšetrení sa však ukázalo, že zamestnanec nemal žiadne typické symptómy, ktoré by naznačovali nakazenie vírusom Covid-19. Nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia, no tím sa napriek tomu rozhodol izolovať zamestnanca a v záujme bezpečnosti všetkých zúčastnených aktívne monitorovať situáciu," uvádza tím Bora-Hansgrohe na svojom webe.Tím Bahrain-McLaren na túto situáciu zareagoval radikálne - odstúpením z pretekov. Za ich zrušenie malo podľa špecializovaného portálu cyclingnews.com hlasovať päť tímov, za pokračovanie bolo jedenásť.Napokon bol dosiahnutý kompromis a preteky sa skončia sobotňajšou 7. etapou s dojazdom na kopec Valdeblore La Colmiane. Záverečná nedeľňajšia etapa bola zrušená, čo potvrdila aj oficiálna stránka pretekov.Tím Bahrain-McLaren, ktorý dosiahol na 78. ročníku pretekov Paríž - Nice jeden etapový triumf zásluhou Španiela Ivána Garcíu Cortinu a celkovo tri pódiové umiestnenia, poďakoval cyklistickej verejnosti za pochopenie a podporu v tejto situáciu."Pretrvávajúce obmedzenie pohybu po celej Európe a zdravie našich cyklistov znamenajú, že toto preventívne opatrenie je okamžitou prioritou," uviedol tím na oficiálnom webe.