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20. júla 2026
Nová tvár v slovenskej lyžiarskej reprezentácii. Za Slovensko bude jazdiť mladá Američanka s koreňmi pod Tatrami
Devätnásťročná Emma Guggenheimer sa špecializuje na slalom a obrovský slalom. Od novej sezóny bude Slovensko reprezentovať mladá talentová zjazdárka, ktorá doteraz jazdila pod vlajkou rodnej krajiny - ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Devätnásťročná Emma Guggenheimer sa špecializuje na slalom a obrovský slalom.
Od novej sezóny bude Slovensko reprezentovať mladá talentová zjazdárka, ktorá doteraz jazdila pod vlajkou rodnej krajiny - Spojených štátov amerických. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) totiž schválila prestup 19-ročnej Emmy Guggenheimer, o zmenu pre športovkyňu so slovenskými koreňmi žiadal Zväz slovenského lyžovania (ZSL).
Od ročníka 2026/2027 bude reprezentovať Slovensko, aj keď pochádza z mesta Bedford v štáte americkom New York a zjazdovému lyžovaniu sa venuje už od dvoch rokov. Prvé oblúky absolvovala v stredisku Hunter Mountain, kde sa postupne zrodila jej vášeň pre lyžovanie. Ako uviedla v tlačovej správe ZSL hovorí, k súťažnému športu ju priviedla túžba stať sa lepšou lyžiarkou.
Počas doterajšej kariéry prešla kvalitným americkým aj európskym systémom prípravy. Na stredoškolskej úrovni reprezentovala Green Mountain Valley School, jednu z najuznávanejších lyžiarskych škôl v USA. Následne absolvovala postgraduálny program vo francúzskej akadémii Apex2100, ktorá pripravuje mladých športovcov na vrcholovú medzinárodnú úroveň. Jej doteraz najväčším úspechom je zaradenie medzi 300 najlepších slalomárok sveta podľa FIS bodového hodnotenia pred nadchádzajúcou sezónou. Emma Guggenheimer bude Slovensko reprezentovať v slalome a obrovskom slalome.
Okrem lyžovania sa vo voľnom čase venuje krosfitu a rada číta knihy. "Veľmi sa teším, že sa môžem pripojiť k slovenskej reprezentácii. Obe strany mojej rodiny pochádzajú zo Slovenska a moja mama sa tu narodila, takže je to pre mňa niečo výnimočné. Hlavným cieľom je štartovať na významných medzinárodných podujatiach, ako sú napríklad majstrovstvá sveta juniorov. Jazdím slalom aj obrovský slalom, pričom slalom je moja obľúbená disciplína,“ prezradila mladá športovkyňa.
Prestup Guggenheimer bol výsledkom dlhodobej spolupráce medzi ZSL, rodinou športovkyne a FIS. "Sekcia alpských disciplín aktívne viac ako rok komunikovala s rodinou Emmy o jej prestupe. Napokon sa nám spoločne podarilo úspešne dotiahnuť celý administratívny proces a FIS schválila našu žiadosť o prestup z USA na slovenskú licenciu. Emma je talentovaná 19-ročná lyžiarka, ktorá má aktuálne tretie najlepšie FIS body v slalome spomedzi slovenských pretekárok. Už v tejto sezóne nás bude reprezentovať na pretekoch Nor-Am v Severnej Amerike a veríme, že svojimi výkonmi si postupne vybojuje aj účasť na ďalších významných medzinárodných podujatiach. Tešíme sa na jej výkony a úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky,“ uviedol Branislav Brozman z oddelenia starostlivosti o reprezentáciu a talentovanú mládež ZSL.
Zdroj: SITA.sk - Nová tvár v slovenskej lyžiarskej reprezentácii. Za Slovensko bude jazdiť mladá Američanka s koreňmi pod Tatrami © SITA Všetky práva vyhradené.
Od novej sezóny bude Slovensko reprezentovať mladá talentová zjazdárka, ktorá doteraz jazdila pod vlajkou rodnej krajiny - Spojených štátov amerických. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) totiž schválila prestup 19-ročnej Emmy Guggenheimer, o zmenu pre športovkyňu so slovenskými koreňmi žiadal Zväz slovenského lyžovania (ZSL).
Od ročníka 2026/2027 bude reprezentovať Slovensko, aj keď pochádza z mesta Bedford v štáte americkom New York a zjazdovému lyžovaniu sa venuje už od dvoch rokov. Prvé oblúky absolvovala v stredisku Hunter Mountain, kde sa postupne zrodila jej vášeň pre lyžovanie. Ako uviedla v tlačovej správe ZSL hovorí, k súťažnému športu ju priviedla túžba stať sa lepšou lyžiarkou.
Počas doterajšej kariéry prešla kvalitným americkým aj európskym systémom prípravy. Na stredoškolskej úrovni reprezentovala Green Mountain Valley School, jednu z najuznávanejších lyžiarskych škôl v USA. Následne absolvovala postgraduálny program vo francúzskej akadémii Apex2100, ktorá pripravuje mladých športovcov na vrcholovú medzinárodnú úroveň. Jej doteraz najväčším úspechom je zaradenie medzi 300 najlepších slalomárok sveta podľa FIS bodového hodnotenia pred nadchádzajúcou sezónou. Emma Guggenheimer bude Slovensko reprezentovať v slalome a obrovskom slalome.
Okrem lyžovania sa vo voľnom čase venuje krosfitu a rada číta knihy. "Veľmi sa teším, že sa môžem pripojiť k slovenskej reprezentácii. Obe strany mojej rodiny pochádzajú zo Slovenska a moja mama sa tu narodila, takže je to pre mňa niečo výnimočné. Hlavným cieľom je štartovať na významných medzinárodných podujatiach, ako sú napríklad majstrovstvá sveta juniorov. Jazdím slalom aj obrovský slalom, pričom slalom je moja obľúbená disciplína,“ prezradila mladá športovkyňa.
Prestup Guggenheimer bol výsledkom dlhodobej spolupráce medzi ZSL, rodinou športovkyne a FIS. "Sekcia alpských disciplín aktívne viac ako rok komunikovala s rodinou Emmy o jej prestupe. Napokon sa nám spoločne podarilo úspešne dotiahnuť celý administratívny proces a FIS schválila našu žiadosť o prestup z USA na slovenskú licenciu. Emma je talentovaná 19-ročná lyžiarka, ktorá má aktuálne tretie najlepšie FIS body v slalome spomedzi slovenských pretekárok. Už v tejto sezóne nás bude reprezentovať na pretekoch Nor-Am v Severnej Amerike a veríme, že svojimi výkonmi si postupne vybojuje aj účasť na ďalších významných medzinárodných podujatiach. Tešíme sa na jej výkony a úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky,“ uviedol Branislav Brozman z oddelenia starostlivosti o reprezentáciu a talentovanú mládež ZSL.
Zdroj: SITA.sk - Nová tvár v slovenskej lyžiarskej reprezentácii. Za Slovensko bude jazdiť mladá Američanka s koreňmi pod Tatrami © SITA Všetky práva vyhradené.
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