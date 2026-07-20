Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Iľj, Eliáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

20. júla 2026

Nová tvár v slovenskej lyžiarskej reprezentácii. Za Slovensko bude jazdiť mladá Američanka s koreňmi pod Tatrami



Devätnásťročná Emma Guggenheimer sa špecializuje na slalom a obrovský slalom. Od novej sezóny bude Slovensko reprezentovať mladá talentová zjazdárka, ktorá doteraz jazdila pod vlajkou rodnej krajiny - ...



Zdieľať
emma guggenheimer e1784556445578 676x476 20.7.2026 (SITA.sk) - Devätnásťročná Emma Guggenheimer sa špecializuje na slalom a obrovský slalom.


Od novej sezóny bude Slovensko reprezentovať mladá talentová zjazdárka, ktorá doteraz jazdila pod vlajkou rodnej krajiny - Spojených štátov amerických. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) totiž schválila prestup 19-ročnej Emmy Guggenheimer, o zmenu pre športovkyňu so slovenskými koreňmi žiadal Zväz slovenského lyžovania (ZSL).

Od ročníka 2026/2027 bude reprezentovať Slovensko, aj keď pochádza z mesta Bedford v štáte americkom New York a zjazdovému lyžovaniu sa venuje už od dvoch rokov. Prvé oblúky absolvovala v stredisku Hunter Mountain, kde sa postupne zrodila jej vášeň pre lyžovanie. Ako uviedla v tlačovej správe ZSL hovorí, k súťažnému športu ju priviedla túžba stať sa lepšou lyžiarkou.

Počas doterajšej kariéry prešla kvalitným americkým aj európskym systémom prípravy. Na stredoškolskej úrovni reprezentovala Green Mountain Valley School, jednu z najuznávanejších lyžiarskych škôl v USA. Následne absolvovala postgraduálny program vo francúzskej akadémii Apex2100, ktorá pripravuje mladých športovcov na vrcholovú medzinárodnú úroveň. Jej doteraz najväčším úspechom je zaradenie medzi 300 najlepších slalomárok sveta podľa FIS bodového hodnotenia pred nadchádzajúcou sezónou. Emma Guggenheimer bude Slovensko reprezentovať v slalome a obrovskom slalome.

Okrem lyžovania sa vo voľnom čase venuje krosfitu a rada číta knihy. "Veľmi sa teším, že sa môžem pripojiť k slovenskej reprezentácii. Obe strany mojej rodiny pochádzajú zo Slovenska a moja mama sa tu narodila, takže je to pre mňa niečo výnimočné. Hlavným cieľom je štartovať na významných medzinárodných podujatiach, ako sú napríklad majstrovstvá sveta juniorov. Jazdím slalom aj obrovský slalom, pričom slalom je moja obľúbená disciplína,“ prezradila mladá športovkyňa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Prestup Guggenheimer bol výsledkom dlhodobej spolupráce medzi ZSL, rodinou športovkyne a FIS. "Sekcia alpských disciplín aktívne viac ako rok komunikovala s rodinou Emmy o jej prestupe. Napokon sa nám spoločne podarilo úspešne dotiahnuť celý administratívny proces a FIS schválila našu žiadosť o prestup z USA na slovenskú licenciu. Emma je talentovaná 19-ročná lyžiarka, ktorá má aktuálne tretie najlepšie FIS body v slalome spomedzi slovenských pretekárok. Už v tejto sezóne nás bude reprezentovať na pretekoch Nor-Am v Severnej Amerike a veríme, že svojimi výkonmi si postupne vybojuje aj účasť na ďalších významných medzinárodných podujatiach. Tešíme sa na jej výkony a úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky,“ uviedol Branislav Brozman z oddelenia starostlivosti o reprezentáciu a talentovanú mládež ZSL.



Zdroj: SITA.sk - Nová tvár v slovenskej lyžiarskej reprezentácii. Za Slovensko bude jazdiť mladá Američanka s koreňmi pod Tatrami © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Slovan Bratislava začne v Gruzínsku púť v Lige majstrov. A chce sa v nej udržať čo najdlhšie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 