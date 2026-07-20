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 24hod.sk    Šport

20. júla 2026

Slovan Bratislava začne v Gruzínsku púť v Lige majstrov. A chce sa v nej udržať čo najdlhšie


Tagy: Liga majstrov

Rakúsky obranca Kevin Wimmer: "Máme za sebou dobrú prípravu, víťazstvo v generálke prinieslo ďalší pozitívny impulz. Už sa tešíme na ostrý štart sezóny v Gruzínsku." Už v utorok večer vstúpia ...



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wimmer 676x459 20.7.2026 (SITA.sk) - Rakúsky obranca Kevin Wimmer: "Máme za sebou dobrú prípravu, víťazstvo v generálke prinieslo ďalší pozitívny impulz. Už sa tešíme na ostrý štart sezóny v Gruzínsku."


Už v utorok večer vstúpia do tohtosezónnej edície Ligy majstrov futbalisti úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava. "Belasí" pod vedením nového trénera Yayu Tourého nastúpia v Gruzínsku na pôde tímu Iberia 1999 Tbilisi, odveta je na programe o týždeň v Bratislave.

Hráčska kabína Slovana je odhodlaná u súpera vstúpiť úspešne do nového súťažného ročníka. Generálka Bratislavčanom vyšla, vo štvrtok doma zdolali cyperský FC Pafos 3:2. "Myslím si, že máme za sebou dobrú prípravu, víťazstvo v generálke prinieslo ďalší pozitívny impulz. Už sa tešíme na ostrý štart sezóny v Gruzínsku,“ vyhlásil rakúsky obranca Kevin Wimmer podľa oficiálneho klubového webu.

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"Musíme byť pozorní a nechať tam v utorok všetko. Uvidíme, čo nás tam čaká, v prvom rade sa však budeme pozerať na seba. Aj generálka ukázala, že keď sme aktívni a držíme intenzitu, je veľmi náročné proti nám hrať. Som presvedčený, že keď budeme veľa behať, pridáme k tomu agresivitu a našu útočnú kvalitu, urobíme dobrý prvý európsky krok,“ pokračoval rakúsky bek.

"V mužstve cítim pozitívny prístup i odhodlanie. Vieme, že nás v Európe čaká dlhá a ťažká cesta, no chceme tam byť od prvej minúty,“ poznamenal.

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Wimmer patrí medzi najskúsenejších hráčov v kabíne Slovana, v klube pôsobí od leta 2023. "V Slovane som už zažil veľa pekných vecí, a túžim po ďalších. Je pravda, že mám dosť skúseností aj z iných klubov. Avšak bez ohľadu na to, či mám 25 alebo 33 rokov, vždy túžim hrať. Rovnakú túžbu majú aj ostatní chalani, potrebujeme mať pripravených viac než 11 hráčov, keďže nás, verím, opäť čaká veľa zápasov. V tíme máme veľa talentu i mladých hráčov. Snažím sa im na ihrisku čo najviac pomôcť, zakričať, a dať im spolu s ďalšími skúsenými chalanmi energiu i pozitívny prístup. Teším sa na novú sezónu,“ uzavrel.

"Belasí" už vedia, že v prípade, ak prejdú cez gruzínskeho súpera, čaká na nich švédsky AIF Mjällby alebo gribraltársky Lincoln Red Imps.


Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava začne v Gruzínsku púť v Lige majstrov. A chce sa v nej udržať čo najdlhšie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov
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