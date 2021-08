Nová vláda chcela byť transparentnejšia ako smerácka, ale komu smerovali milióny cez koronaúvery verejnosť nevie

Zamietli infožiadosť

Verejnosť by mala poznať fakty

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) podala správnu žalobu v súvislosti s koronaúvermi. Ako uviedla TIS na svojom profile na sociálnej sieti, už od mája minulého roka sa neúspešne snažia zistiť, komu štát poskytol finančnú pomoc vo forme koronaúveru či garancie.Podľa zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 túto pomoc sprostredkúvajú štátna Eximbanka , Slovenská záručná a rozvojová banka a jej dcérsky Slovak Investment Holding. Celková výška tejto pomoci sa doposiaľ vyšplhala na vyše miliardu eur.„Keďže nám Eximbanka, ktorá rozhoduje o štátnych úveroch, zamietla infožiadosť aj odvolanie, rozhodli sme sa ísť súdnou cestou. V spolupráci s advokátskou kanceláriou Janíček LEGAL s.r.o. sme podali správnu žalobu na získanie požadovaných informácií. Obe banky sa bránia bankovým tajomstvom,“ uviedla TIS.Zdôraznili, že pri poskytovaní verejných prostriedkov súkromným subjektom by mala platiť aspoň základná miera transparentnosti.„Že ide de facto o finančnú pomoc ministerstva financií hovorí priamo aj spomínaný zákon. Verejnosť by preto podľa nás mala poznať minimálne fakty, komu bola pomoc poskytnutá a v akej výške,“ pokračovala organizácia s tým, že nielen pri štátnych úveroch, ale aj pri zárukách platí, že firmy dostávajú pôžičky za podmienok, za ktorých by si na bežnom trhu nemohli požičať vôbec. „A ak tieto pôžičky nevrátia, budú ich splácať všetci občania,“ uzavreli.