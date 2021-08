Už aj v zdravotníctve umožňuje softvér Daktela transparentnú komunikáciu

O Daktele

25.8.2021 (Webnoviny.sk) -Omnichannel riešenie Daktela totiž umožňuje napríklad nahrávať všetky hovory medzi pacientmi a zdravotnými pracovníkmi, či už ide o lekára alebo zdravotnú sestry. Práve to výrazným spôsobom napomáha k celkovej transparentnosti komunikácie, ktorá je zásadná v zdravotníctve, kedy rýchlosť a kvalita podávaných informácií priamo súvisí s kvalitou poskytovanej lekárskej starostlivosti.Dôležitá pre spoľahlivú komunikáciu je tiež možnosť integrácie s rôznymi internými systémami, kedy Daktela automaticky prepája konkrétny hovor s ďalšími relevantnými informáciami, napríklad z internej databázy, a zdravotník vďaka tomu môže užívateľovi rýchlejšie a lepšie poradiť a odporučiť, ako má postupovať, prípadne ho prepojiť s tým správnym lekárom a ponúknuť tak oveľa rýchlejšie napríklad termín vyšetrenia. Vďaka spojeniu s už používaným CRM systémom sa u súčasných klientov automaticky otvorí "karta pacienta", akonáhle pacient zavolá. Nie je už teda nutné zdĺhavé hľadanie potrebných informácií.Skôr, než sa do danej ordinácie pacient dovolá, sa systém pozrie, s ktorým z lekárov bol v kontakte, prípadne s ktorým pracovníkom klientskej linky naposledy hovoril a s tým ho primárne spojí. Vybaviť hovor môže však dostatočne kvalifikovane aj iný zdravotník či zdravotná sestra vďaka kompletnej histórii komunikácie, kedy hneď uvidí, čo konkrétne bolo v minulosti riešené. "Vďaka systému Daktela tak máte istotu, že všetky hovory jednotlivých pacientov a klientov danej kliniky alebo nemocnice budú zodpovedané a emaily vybavené," dodáva Richard Baar, CEO spoločnosti Daktela, ktorá sa vlani v Českej republike podieľala aj na vytvorení trasovacieho call centra a komunikačného softvéru známeho ako "Chytrá karanténa", do ktorej sa postupne zapojili všetky hygienické stanice SR. Softvér Daktela využívajú už niekoľko rokov napríklad odborníci najväčšej českej online lekárskej poradne, služby uLékaře.cz: "Vďaka Daktele môžu ľuďom automaticky odchádzať potvrdzujúce SMS o objednaní k lekárovi. Ďalšie skvalitňovanie poskytovania služieb prinieslo tiež nahrávanie hovorov. Užívateľom je možné ponúknuť komunikáciu v slovenčine alebo angličtine a prepojiť ich s pracovníkom, ktorý tento jazyk ovláda. S užívateľom je možné komunikovať nielen po telefóne, SMS a emaili, ale aj na webových stránkach pomocou webchatu," hovorí Barbora Korandová, head of medical & client services služby uLékaře.cz.Spomínané praktické výhody v komunikácii môže využívať akékoľvek zdravotnícke zariadenie či nemocnica, ďalej súkromné ​​kliniky, ale aj väčšie ordinácie praktických lekárov a špecialistov. Transparentnosť je však dôležitá aj pri komunikácii s klientmi na veterinárnych klinikách, kedy je možné spätne podľa záznamu hovoru overiť, aká liečba bola odporučená, prípadne na kedy bol daný chovateľ objednaný, či aké lieky si mal vyzdvihnúť.Sofistikované riešenie pre komunikáciu výrazne skráti dobu strávenú s klientmi na linke a zásadným spôsobom zvýši komfort pre pacientov i zamestnancov pri vzájomnom kontakte, nech už ide o akýkoľvek komunikačný kanál, ktorý si zvolia. Unikátne omnichannel riešenie Daktela je spoľahlivé riešenie na mieru pre každého.Česká technologická spoločnosť Daktela má pobočky v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Spojenom kráľovstve, Dubaji, na Filipínach a po novom aj v Maďarsku; svoj systém je schopná dodávať globálne. Ponúka zákazníkom komplexné telekomunikačné služby, kde základom je vlastný komunikačný softvér Daktela, ku ktorému dodáva aj hlasové a SMS služby v rámci celej Európy a mnohých ďalších štátov.V súčasnosti prekročila hranicu 850 spokojných firemných zákazníkov všetkých veľkostí. Viac informácií na https://www.daktela.com/sk/ Informačný servis