Nová vláda sa vždy snaží zaviesť niečo iné, pri dlhodobých projektoch by to bola podľa Kmeca samovražda

Kontinuita a dlhodobé projekty

Pravidelná komunikácia a čerpanie zdrojov

21.11.2023 (SITA.sk) - Reformná fáza v rámci plánu obnovy napreduje celkom úspešne a nová vláda nebude zavádzať snahy o prekopávanie míľnikov.Na utorkovej konferencii Jesenná ITAPA 2023 to skonštatoval vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec . Aj do programového vyhlásenia vlády zakomponovali koncept pokračovania reformného procesu.Lebo inak by mohlo podľa Kmeca hroziť to, že Slovensko o prostriedky z plánu obnovy príde. Je potrebné teda podľa neho udržať princíp kontinuity, aby sa neskomplikovali toky financovania.Väčšinou, keď sa mení vláda, tá sa následne snaží zavádzať niečo nové. Avšak pri dlhodobých projektoch, akými sú napríklad aj tie z plánu obnovy, by to bola podľa Kmeca samovražda.Pretože by sa stratila schopnosť efektívne čerpať prostriedky. V súčasnosti je štát ešte stále vo fáze dokončovania hlavných reformných krokov.Slovensko má prostriedky za dve naplnené etapy. V súčasnosti sa čaká na tretiu a podávajú žiadosť o štvrtú. Vyše 3 mld. eur budú na účte štátu v najbližších mesiacoch.Je potrebné sa podľa Kmeca pozrieť na to, ako peniaze efektívne míňať. Očakávaní ministerstiev je veľa, no ku koncu plnenia potom vždy zisťujú, že peniaze nestíhajú míňať, hoci majú veľké očakávania.Na rokovanie vlády tak bude chodiť pravidelný odpočet, ako vyzerá stav implementácie plánu obnovy z pohľadu koordinačnej agentúry.„Budeme to konfrontovať s reálnym stavom na ministerstvách,“ poznamenal Kmec. Pravidelnou komunikáciou sa im podľa neho čerpanie podarí vyriešiť a Slovensko tak naplní ciele. To je podľa Kmeca cieľom, zamerať sa na čerpanie prostriedkov.