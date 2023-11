Záborská a Vašečka opätovne navrhujú zaviesť príspevok pre tehotné absolventky, niektoré by ho však nedostali

Príspevok by dosiahol 200 eur

21.11.2023 (SITA.sk) - Poslanci Anna Záborská Richard Vašečka (Klub Slovensko Kresťanská únia ) predložili do parlamentu návrh na vydanie zákona o príspevku pre tehotné absolventky štúdia.Rovnaký návrh parlament v minulom volebnom období v polovici júna posunul do druhého čítania, poslanci sa však k jeho definitívnemu schvaľovaniu nedostali.Príspevok pre plnoleté tehotné absolventky strednej alebo vysokej školy by od septembra budúceho roka dosiahol 200 eur. Išlo by o absolventky, ktoré nemajú nárok na tehotenskú dávku alebo tehotenské štipendium.Úrad práce a sociálnych vecí by im takúto novú štátnu sociálnu dávku vyplácal najviac deväť mesiacov od absolvovania štúdia na strednej škole alebo vysokej škole.„Navrhovaná úprava pomôže pokryť zvýšené výdavky spojené so zdravotným stavom, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa tých absolventiek štúdia, ktoré otehotnejú do deväť mesiacov od absolvovania štúdia," uviedli poslanci Záborská a Vašečka.Nárok na príspevok by absolventkám zanikol vznikom nároku na výplatu tehotenskej dávky, rodičovského príspevku po narodení dieťaťa, skončením tehotenstva alebo uplynutím deviatich mesiacov od absolvovania štúdia.