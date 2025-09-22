|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 22.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Móric
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. septembra 2025
Nová výpravná inscenácia Krajíček úsmevu vzdáva hold legendárnemu I. Krajíčkovi
Krajíčka v inscenácii, ktorú podľa svojho autorského scenára naštudoval s hereckým súborom režisér Svetozár Sprušanský, stvárnil Andrej Remeník.
Zdieľať
Krajíček úsmevu je názov výpravnej inscenácie Divadla komédie, ktorú tvorcovia venovali legendárnemu Ivanovi Krajíčkovi. Komédiu vo forme veľkolepej javiskovej šou si na nedávnej premiére v bratislavskom Dome kultúry Ružinov pozrela aj rodina Ivana Krajíčka. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Krajíčka v inscenácii, ktorú podľa svojho autorského scenára naštudoval s hereckým súborom režisér Svetozár Sprušanský, stvárnil Andrej Remeník. „Bola to radosť hrať, užili sme si to. Je to veľká postava, ktorá sa tiahne celými troma hodinami. Kolegovia boli perfektní a veľmi prajní. Ja som prišiel medzi nich ako nováčik z Divadla Andreja Bagara v Nitre, odkiaľ ma pozná pán režisér Sprušanský,“ uviedol po premiére Remeník. Podľa slov mladého herca si vyslúžil od všetkých prítomných chválu. „Ďakujem divákom, ktorí nás hnali dopredu svojimi reakciami a smiechom,“ dodal predstaviteľ Ivana Krajíčka.
V množstve postáv sa divákom predstavia aj Sväťo Malachovský, Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, Gizka Oňová, Zuzana Vačková, Marcel Ochránek, Mirka Drínová, Lucia Lapišáková, Katarína Ivanková, Juraj Ďuriš, Ladislav Ladomirjak a súrodenci Ferkovci. Oňová priznala, že váhala nad ponukou režiséra Sprušanského. „Veď ja už som prababka. Krajec, ako sme ho mnohí oslovovali, bol všestranný umelec s veľkým srdcom. Doslova multitalent s obrovským komickým aj hudobným nadaním. Ojedinelý profesionál. Detailista a perfekcionista. Komik zrodený pre svet šoubiznisu,“ zaspomínala si Oňová na Ivana Krajíčka. „Keby žil v inom čase a vo veľkom svete šoubiznisu, získal by tie najvyššie ocenenia, aké si vieme predstaviť. Bol by hviezdou celosvetového formátu,“ spomína pamätníčka a spolupracovníčka Krajíčka.
Počas inscenácie diváci nahliadnu do všetkých jeho rozhodujúcich životných okamihov, spoznajú jeho pracovné zákulisie. „Dozvedia sa to, čo doteraz o jeho osobe nebolo známe,“ poznamenáva Krchňáková k inscenácii, v ktorej sa publikum ocitne aj vo Vojenskom umeleckom súbore, v Divadle Nová scéna, v zákulisí vtedajšej Československej televízie, ale aj na pesničkovej súťaži Bratislavská lýra. „Pripomenú si vtedajšiu dobu v plynutí času, ale aj slávne projekty Ivana Krajíčka: Hostinec pod gaštanom, Vtipnejší vyhráva, Diskotéka pre starších a pokročilých či legendárne Repete. Ocitnú sa v kuchyni manželov Krajíčkovcov. A to všetko počas štyroch dekád. Od 60. po 90. roky,“ uzatvárajú tvorcovia inscenácie.
Druhá premiéra sa uskutoční vo štvrtok 25. septembra v Dome kultúry Ružinov v Bratislave, kde sa bude tento titul pravidelne hrávať. Divadlo Komédie s ním vycestuje za svojimi divákmi aj do ďalších slovenských miest. Bližšie informácie ponúka divadlo na svojej webstránke.
Vstupenky na predstavenie Krajíček úsmevu online tu https://www.ticketportal.sk/event/Krajicek-usmevu?ID_partner=60
Prečítajte si tiež
Video: ELÁN PREDSTAVUJE NOVÝ SINGEL „ZAVOLAJ MI!“