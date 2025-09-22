|
Pondelok 22.9.2025
|Denník - Správy
22. septembra 2025
Video: ELÁN PREDSTAVUJE NOVÝ SINGEL „ZAVOLAJ MI!“
Skupina ELÁN, legenda česko-slovenskej hudobnej scény, teraz predstavuje svoj nový singel „Zavolaj mi!“. Po úspešnom návrate na pódiá a vypredaných koncertoch ELÁN 70 kapela pokračuje v tvorbe nových piesní a prichádza aj s novým videoklipom.
Novinka „Zavolaj mi!“ nesie všetky znaky tvorby Elánu – výraznú melódiu, energický aranžmán a text, ktorý reflektuje aktuálnu dobu. Hudbu zložil dlhoročný člen skupiny a hráč na klávesových nástrojoch Ľubo Horňák, text napísal slovenský básnik a textár Juraj Soviar. V ich spoločnej skladbe, ktorú interpretuje Jožo Ráž, sa prelína obraz dnešného sveta plného nerovností a sklamaní s vierou v lepšie zajtrajšky.
„Keď mi Juraj poslal text, hneď som vedel, že sa vraciame ku koreňom. Tvrdé gitary, ťah na bránku a energia až do konca – to je Elán a vždy bude.“ hovorí autor hudby Ľubo Horňák. „Toto nie je protest song, ale reality song. Svet sa mení, často nie k lepšiemu, no ja verím, že si budeme volať, lebo už je lepšie.“ spomína Ľubo
Autor textu Juraj Soviar dodáva: „Myšlienku mi pri jednom stretnutí povedal Jožo Ráž: ‚Zavolaj mi, keď bude lepšie…‘. A to mi stačilo. Na druhý deň bol text hotový. Svet balansuje na hrane, veľa ľudí trpí, no aj v beznádeji sa skrýva nádej. O tú nám ide.“
Refrén „Zavolaj mi, keď bude lepšie…“ prináša jasný a zapamätateľný odkaz, ktorý sa dotýka každého poslucháča. Skupina ELÁN tak pokračuje v tradícii piesní s posolstvom – skladieb, ktoré dokážu jednoducho a priamo pomenovať emócie aj dobu, v ktorej vznikli. Novinka „Zavolaj mi!“ je dôkazom, že hudba Elánu má stále silu osloviť celé generácie.
ELÁN & KAMARÁTI – EXKLUZÍVNE KONCERTY 2026
Kapela počas premiéry videoklipu v pražskom Edene 22. septembra zároveň oznámila aj exkluzívne koncerty pripravované na rok 2026. Pod názvom ELÁN & kamaráti sa uskutočnia dve veľké vystúpenia – 23. mája 2026 v Amfiteátri pod Zoborom v Nitre a 6. júna 2026 vo Fortuna Arene v Prahe.
Pôjde o špeciálny koncept, v ktorom sa k skupine pripoja aj bývalí členovia kapely. Mladší fanúšikovia tak budú mať jedinečnú príležitosť zažiť Elán v jeho pôvodnej podobe a starší sa budú môcť vrátiť do čias svojej mladosti. Koncertný program sa uskutoční pri príležitosti 45 rokov od vydania debutového albumu Ôsmy svetadiel.
ELÁN 70 – OSLAVY POKRAČUJÚ
Novinka „Zavolaj mi!“ je už tretím singlom od návratu skupiny v roku 2024 pri príležitosti koncertov ELÁN 70. Prvý singel Znova sa ma dotkni, uvedený v máji 2024, má k dnešnému dňu na YouTube viac ako 3 milióny videní a patrí medzi najhranejšie skladby v Česku a na Slovensku. Druhý singel Zlodejka vyšiel v júli 2024.
Koncerty série ELÁN 70 – Oslavy pokračujú v Brne (16.10.2025), Ostrave (18.10.2025) a v Košiciach 24.10.2025 (na narodeniny Joža Ráža) sú úplne vypredané už viac než rok pred ich konaním.Vysoký záujem priniesol aj pridanie druhého koncertu v Košiciach 25.10.2025, kde už zostáva len niekoľko stoviek vstupeniek. Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/ELAN-70-KOSICE-II?ID_partner=60 Dvojkoncert v košickej Steel Aréne sa doposiaľ nepodarilo vypredať žiadnej slovenskej ani zahraničnej kapele.
ELÁN tak opäť potvrdzuje svoju jedinečnú pozíciu: je nielen najúspešnejšou kapelou v histórii Československa, ale aj živou legendou, ktorá sa neuzatvára do minulosti a neustále pokračuje ďalej.
