Nováčikovskú kartu Wayna Gretzkého možno vydražia za viac ako milión dolárov

7.12.2020 (Webnoviny.sk) - Už viac ako dve dekády má kanadská hokejová legenda Wayne Gretzky po kariére, no v decembri môže pokoriť ďalší rekord.V aukčnom dome Heritage Auctions v súčasnosti prebieha dražba hokejovej kartičky Gretzkého z jeho nováčikovskej sezóny 1979/1980 v drese Edmontonu Oilers a očakáva sa, že predajná suma môže prekročiť milión amerických dolárov. Žiadnu hokejovú kartu doteraz nepredali za sedemcifernú sumu."Sme veľmi radi, že máme v ponuke kráľa medzi hokejovými kartami. Načasovanie predaja je výborné, osoby zaoberajúce sa týmto typom predmetov sú v súčasnosti na trhu veľmi aktívne. Gretzky je v jeho športe najväčší," informoval Chris Ivy z Heritage Auctions, ktorého sídlo je v americkom Dallase.Informáciu prinieslo kanadské periodikum Toronto Star. Aukcia potrvá do 13. decembra.Konkrétne ide o kartičky O-Pee-Chee z roku 1979 vo výnimočnej kvalite. Fenomenálny Wayne Gretzky je v NHL stále držiteľom 61 rekordov - štyridsiatich v základnej časti, pätnástich v play-off a šiestich v Zápasoch hviezd.Ako ďalej informoval zástupca spomenutého aukčného domu, len málo športových kariet pokorilo miliónovú hranicu. "V hokeji sa tak ešte nestalo, no pravdepodobne to teraz príde," dodal Ivy.Mimoriadne cenené nováčikovské karty Wayna Gretzkého nie sú raritou. Väčšinou však ide o podvrhy alebo dotlač."Mnohí zberatelia si myslia, že majú doma nováčikovskú kartičku Wayna Gretzkého a ide o miliónovú kartu. Pravdou však je, že takú hodnotu ani zďaleka nemajú," vysvetlil kanadský zberateľ a historik Stephen Laroche.Pripomenul tiež, že existujú aj iné nováčikovské karty legendy, napríklad od producenta Topps. Je na nej rovnaká fotografia ako v prípade výrobcu O-Pee-Chee.Cenu karty od O-Pee-Chee zvyšuje skutočnosť, že vo vysokej kvalite ich je minimum.Kanaďan Wayne Gretzky v NHL odohral 1487 duelov s bilanciou 894 gólov a 1963 asistencií, v play-off pridal 208 štartov a 382 bodov (122+260).Posledný súťažný duel odohral Gretzky v ročníku 1998/1999 vo farbách New Yorku Rangers , v profilige hral aj za St. Louis Blues Aj keď má na svojom konte až štyri triumfy v bojoch o Stanleyho pohár, Gretzky nie je súčasťou slávneho Triple Gold Clubu, keďže s reprezentáciou Kanady sa na MS dopracoval iba k jednému bronzu.Na ZOH štartoval iba v Nagane 1998 a tam skončili Kanaďania na 4. mieste.