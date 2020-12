Slovenskí futbalisti spoznali súperov v kvalifikácii o postup na MS 2022, čakajú ich opäť Chorváti

Rusov porazili na ME 2016

Kvalifikácia o postup na MS 2022 vo futbale



zloženie skupín európskej časti



Portugalsko, Srbsko, Írsko, Luxembursko, AzerbajdžanŠpanielsko, Švédsko, Grécko, Gruzínsko, KosovoTaliansko, Švajčiarsko, Severné Írsko, Bulharsko, LitvaFrancúzsko, Ukrajina, Fínsko, Bosna a Hercegovina, KazachstanBelgicko, Wales, Česko, Bielorusko, EstónskoDánsko, Rakúsko, Škótsko, Izrael, Faerské ostrovy, MoldavskoHolandsko, Turecko, Nórsko, Čierna Hora, Lotyšsko, GibraltárChorvátsko, SLOVENSKO, Rusko, Slovinsko, Cyprus, MaltaAnglicko, Poľsko, Maďarsko, Albánsko, Andorra, San MarínoNemecko, Rumunsko, Island, Severné Macedónsko, Arménsko, Lichtenštajnskoskupiny: 24. a 25. marca, 27 a 28. marca, 30. a 31. marca, 1. a 2. septembra, 4. a 5. septembra, 7. a 8. septembra, 8. a 9. októbra, 11. a 12. októbra, 11. ať 13. novembra, 14. až 16 novembra 2021baráž: 24. a 25. marca, 28, a 29. marca 2022

7.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia sa v budúcoročnej kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2022 do Kataru predstaví v H-skupine. Pondelkový žreb vo švajčiarskom Zürichu rozhodol, že súpermi Slovákov budú Chorváti, Rusi, Slovinci, Cyperčania a Malťania.Zverenci tréner Štefana Tarkoviča začnú boj o svetový šampionát v závere marca 2021 troma súbojmi, ďalšie tri prídu na rad v úvode septembra, dve v prvej polovici októbra a zostávajúce dve v novembri."Žreb si človek nevyberie a nemôže ovplyvniť. My sa musíme dobre pripraviť. Nie je podstatné, koho do skupiny dostanete, ale aké zápasy s nimi odohráte. Pre mňa osobne je žreb faktom, s ktorým sa musíme vyrovnať," povedal po žrebe slovenský reprezentačný kouč Štefan Tarkovič. Jeho tím sa pri žrebe nachádzal v druhom výkonnostnom koši.Chorváti boli súpermi Slovákov aj v boji o ME 2020, slovenský výber ťahal v roku 2019 dvakrát za kratší koniec - prehral 1:3 vonku a 0:4 doma.S reprezentáciou Ruska hrali slovenskí futbalisti zatiaľ naposledy na ME 2016, v základnej skupine Slováci triumfovali 2:1. Výbery Slovenska a Slovinska bojovali spolu o účasť na MS 2018, v oboch dueloch triumfovali domáci 1:0.Cyperčanov zatiaľ naposledy Slováci vyzvali vo februári 2009 v prípravnom súboji, v Nikózii vtedy uspeli domáci 3:2. Rovnako ako Slovinsko aj Malta bola súperom Slovenska v boji o MS 2018, Slováci vtedy doma zvíťazili 3:0 a u súpera 3:1."Medzi druhým a tretím košom nevidím veľký rozdiel. Chorváti budú favoriti skupiny. Je logistická výhoda, že sme v šesťčlennej skupine, keďže nemusíme riešiť prípravné zápasy. V roku 2021 nás čaká aj Euro, takže sa veľmi teším. Je pre nás výzvou, aby sme v nasledujúcom kalendárnom roku uspeli na dvoch frontoch," myslí si hlavný kouč slovenskej reprezentácie Tarkovič a doplnil: "Teraz musíme počkať na rozpis duelov a podľa toho si nastavíme veci."Na MS 2022 priamo postúpia všetci víťazi jednotlivých desiatich skupín. Tímy na druhých miestach dostanú šancu v marci 2022 po boku dvoch víťazov skupín z Ligy národov 2020/2021, ktorí v kvalifikácii neskončili vo svojej skupine na prvých dvoch priečkach.Žreb z tucta týchto tímov určí tri štvorice a tie najprv nastúpia v semifinále a víťazi vo finále. Traja úspešní finalisti sa predstavia na MS 2022. Dovedna teda bude mať Európa na svetovom šampionáte trinásť zástupcov.Majstrovstvá sveta v roku 2022 sa v Katare budú konať až v závere roka, konkrétne od 21. novembra do 18. decembra. Dôvodom presunu z letného termíny na neskorú jeseň sú klimatické podmienky v dejisku šampionátu.