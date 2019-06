Novaja gazeta: Ruský opozičný politik Volkov zrejme zostane vo väzení

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 10. júna (TASR) - Ruský opozičný politik Leonid Volkov, ktorý mal byť v pondelok prepustený z väzenia, zostáva v rukách polície. Policajní vyšetrovatelia totiž s Volkovom spisujú protokol, na základe ktorého voči nemu môže byť vznesené ďalšie obvinenie. Podľa spravodajského portálu Novaja gazeta o tom informoval riaditeľ nadácie Fond boja s korupciou (FBK) Igor Ždanov.Volkova v polovici mája odsúdili na 20 dní väzenia za to, že vlani v septembri v Moskve zorganizoval zhromaždenie proti dôchodkovej reforme. Trest sa mu skončil v pondelok, vyšetrovatelia s ním však začali spisovať protokol o organizovaní protestov proti dôchodkovej reforme v ďalších ruských mestách, pričom v 59 nemal povolenie úradov. Bezpečnostné zložky vtedy zadržali viac ako tisíc účastníkov.Vodca ruskej opozície Alexej Navaľnyj na margo prístupu polície k Volkovovi na svojom konte na sociálnych sieťach napísal, že ruský prezident Vladimir PutinNávrh dôchodkovej reformy i jej schválenie vyvolalo v Rusku vlani v lete a na jeseň veľké protesty organizované opozíciou. Táto reforma totiž prvýkrát za posledných takmer 100 rokov posúva hranicu odchodu do dôchodku pre mužov na 65 a pre ženy na 60 rokov. Putin, ktorý predtým podobné opatrenia vylučoval, pritom zmiernil pôvodný vládny návrh počítajúci s odkladom dôchodkového veku u žien dokonca o osem rokov.Dôchodková reforma v Rusku by mala byť spustená v roku 2019 a dokončiť by sa mala do roku 2034.Ako pripomenul denník Novaja gazeta, Volkov je projektovým manažérom FBK. Pred prezidentskými voľbami v roku 2018 bol šéfom volebného štábu Navaľného, ktorý bol napokon nútený vzdať sa kandidatúry vzhľadom na existenciu záznamov v trestnom registri.