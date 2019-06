PORIADNE SA ZAPOTÍME: Slovákov čaká počasie ako v Egypte

Konečne prišlo leto. Svedčí o tom aj predpoveď počasia, ktoré by nás malo sprevádzať celý týždeň. Teplomer vystúpi cez tridsiatku každý deň a poriadne vysoko.



"Zatekať k nám bude mimoriadne teplý vzduch od juhu, vďaka ktorému pôjdu teploty poriadne vysoko. Na našom území prekonajú hranicu 35 stupňov Celzia," informuje portál imeteo.



Podľa meteorológov by mala veľmi teplý vzduch priniesť tlaková níž, ktorá sa k nám presúva z Afriky.

Takéto teploty nás cez týždeň čakajú:

UTOROK: Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov Celzia.

STREDA: Najvyššia denná teplota 30 až 34 stupňov Celzia.

ŠTVRTOK: Najvyššia denná teplota 31 až 35 stupňov Celzia.

PIATOK: Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov Celzia.

SOBOTA: Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov Celzia.

NEDEĽA: Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov Celzia

Nezabudnite na pitný režim

Počas horúčav nezabúdajte dodržiavať pravidelný pitný režim. Vodu je podľa lekárov potrebné piť aj vtedy, keď človek nepociťuje smäd. A to v menších dávkach.

Medzi jedenástou a treťou ostaňte doma, hlavne ak máte srdcové problémy

Pozor na deti

Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. Deti s hmotnosťou asi desať kilogramov by mali prijať minimálne liter tekutín, tie v predškolskom veku jeden a pol litra a školáci dva až dva a pol litra denne. Nevhodné sú nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. Do pitného režimu sa teda nezapočítavajú malinovky, pivo, alkohol či káva. Ideálna je obyčajná voda, najlepšie vlažná.Vysoké teploty vzduchu predstavujú pre organizmus záťaž, problémy môžu spôsobiť aj zdravým ľudom. Môže dôjsť k pocitom únavy, malátnosti či k poklesu výkonnosti, dehydratácii, úpalu a prehriatiu organizmu.Horúčavy robia problémy najmä kardiakom i ľuďom s vysokým krvným tlakom, so závažnými ochoreniami, ľuďom vo vyššom veku, deťom, novorodencom či tehotným ženám.Kardiaci sa musia vyhýbať priamemu pobytu na slnku od 11.00 h do 15.00 h. Ak musia ísť v súrnych prípadoch von, na hlave by mali mať pokrývku, na sebe ľahké oblečenie, zabudnúť nemožno na vlažnú vodu a lieky. Tiež sa vyhnite fyzicky náročnej práci. Kardiaci by mali uprednostniť krátke vychádzky medzi 5.00 h a 7.00 h a večer po západe slnka okolo 22.00 h. Deti s ochoreniami srdca by mali pobyt vonku počas horúčav úplne minimalizovať.

Pomoc pri kolapse

Deti by sa mali vyhnúť priamemu pobytu na slnku v obedňajších hodinách, na hlave treba mať ochranu. Vychádzky s nimi sú vhodné do 11.00 h alebo po 16.00 h. Deti do jedného roka by vôbec nemali byť vystavované slnečnému žiareniu. U tých starších sú vhodné opaľovacie krémy s faktormi 30 až 50. Pre dospelých je ideálny krém s ochranným faktorom číslo 25.Dospelí i deti by mali v období horúčav jesť najmä čerstvú a nie zaváranú zeleninu a ovocie. Tiež ryby a rôzne druhy cestovín.Počas vysokých teplôt treba uprednostňovať svetlé oblečenie, ktoré lepšie odráža slnečné lúče. Pri pobyte v klimatizovaných priestoroch by nemali byť veľké rozdiely oproti vonkajšej teplote, maximálne päť až šesť stupňov.

Horúčavy prinášajú so sebou zdravotné riziká v podobe kolapsových stavov. Vtedy človek náhle zbledne, dostaví sa nevoľnosť, môže ho obliať studený pot, stratí na chvíľu vedomie, no po pár sekundách sa začne preberať. Viac sú ohrozené ženy. Vtedy ho treba dať do tieňa, dať mu trochu vody, ovlažiť ho, nechať ležať, lebo môže znova odpadnúť a zavolať na tiesňovú linku 155, kde mu operátor poskytne ďalšie rady a pošle pomoc.