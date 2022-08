Novak Djokovič sa odhlásil z turnaja v Cincinnati, jeho štart na US Open je málo pravdepodobný

Zaočkovať sa nenechá

Obmedzenie pri cestovaní

13.8.2022 (Webnoviny.sk) - Niekdajší líder svetového rebríčka ATP Srb Novak Djokovič sa odhlásil z turnaja v americkom Cincinnati, keďže je nezaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 a podľa platných pravidiel nemôže pricestovať do USA.V súvislosti s uvedeným je málo pravdepodobný aj jeho štart na záverečnom grandslamovom turnaji sezónu US Open v New Yorku, ktorý sa začne 29. augusta.Tridsaťpäťročný belehradský rodák má na svojom konte 21 grandslamových singlových titulov, o jeden menej ako Španiel Rafael Nadal Djokovič dlhodobo vystupuje proti očkovaniu a tvrdí, že sa proti koronavíruse nenechá zaočkovať ani vtedy, ak mu to zabráni štartovať na turnajoch.Už v januári musel oželieť účasť na Austrália Open v Melbourne, z Austrálie ho totiž deportovali pre nezrovnalosti spojené s vakcináciou.Zahrať si nemohol ani na dvoch významných turnajoch v USA a chýba aj počas aktuálneho týždňa v kanadskom Montreale.Spojené štáty americké aj Kanada aktuálne nepovoľujú príchod cudzincom bez očkovania. Organizátori zo Cincinnati ako oficiálny dôvod Djokovičovho odhlásenia uviedli "obmedzenie pri cestovaní".Srb sa nechal počuť, že stále verí v štart na US Open, bude si to však vyžadovať zmenu v prístupe úradov. Vlani na tomto turnaji sa prebojoval až do finále a v ňom podľahol súčasnej svetovej jednotke Rusovi Daniilovi Medvedevovi V Cincinnati bude okrem Djokoviča chýbať aj obhajca titulu Nemec Alexander Zverev , rovnako zdravotné problémy vyradili aj Gaela Monfilsa Oscara Otteho či Dominica Thiema Medzi ženami sa v rovnakom dejisku nepredstavia Danielle Collinsová ani Angelique Kerberová . Chýbať by nemala Serena Williamsová , pre ktorú to bude jeden z posledných turnajov v profikariére.