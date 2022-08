Rory Sabbatini bude súčasťou seriálu PGA Tour aj v budúcom roku, pomohla mu výnimka a ďalšie okolnosti

Smel použiť druhú výnimku

13.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v golfe Rory Sabbatini môže aj v roku 2023 absolvovať celý seriál PGA Tour.Štyridsaťšesťročný rodák z juhoafrického Durbanu síce už nefiguruje do 125. miesta v príslušnom rebríčku, no hráči v tomto smere smú využiť výnimky.Jednu, ak figurujú v Top 50 zárobkov v kariére, a jednu za umiestnenie v elitnej dvadsaťpäťke tohto hodnotenia.Strieborný olympijský medailista z Tokia prvú spomenutú výnimku využil pre sezónu 2022, pred ktorou mu v tomto smere patrila 29. pozícia.Teraz smie použiť len druhú, ale patrí mu až 31. priečka. Využil však to, že piati hráči dali prednosť seriálu LIV a nie sú súčasťou hodnotenia a ďalší štyria golfisti sú suspendovaní a do poradia sa nerátajú. A zásluhou toho sa Sabbatini posúva na 22. stupienok.Rory Sabbatini na okruhu PGA Tour v minulosti získal šesť titulov, ostatný však ešte v roku 2011.Okrem toho si pripísal aj dve prvenstvá v súťažiach dvojíc - v 2003 ešte ako juhoafrický reprezentant s krajanom Trevorom Immelmanom, v decembri 2019 už v slovenských farbách s Američanom Kevinom Twayom.Na vlaňajších OH v japonskom Tokiu sa výborným štvrtým kolom dostal Sabbatini až na striebornú pozíciu, pričom na zlatého Američana Xandera Schauffeleho stratil iba jednu ranu.