Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bern 30. januára (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis oznámil za 4. kvartál 2018 nárast tržieb. Jeho čistý príjem však klesol. Dôvodom boli jednorazové položky.Novartis oznámil, že za tri mesiace do konca decembra 2018 sa jeho tržby zvýšili o 6 % na 51,9 miliardy USD (45,44 miliardy eur) zo 49,1 miliardy USD rok predtým. A to vďaka nárastu predaja liekov Cosentyx o 33 % a Entresto o 76 % pri konštantných kurzoch. To pomohlo koncernu zmierniť slabšie príjmy z predaja iných liekov, ktorým už vypršala patentová ochrana.Čistý príjem farmaceutickej spoločnosti sa v 4. štvrťroku znížil o 40 % na 1,19 miliardy USD z 1,98 miliardy USD. Zisk na akciu klesol na 52 centov z 85 centov v predchádzajúcom roku.Pokles čistého príjmu bol spôsobený vyššími nákladmi na reštrukturalizáciu, odpismi, nákladmi na fúzie a akvizície, ako aj nárastom investícií.(1 EUR = 1,1422 USD)