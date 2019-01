Rakúsko vyznamenalo osobnosti zo SR za rozvoj vzťahov medzi krajinami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. januára (TASR) - V Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave boli v utorok (29.1.) vyznamenané osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj rakúsko-slovenských vzťahov v oblasti kultúry. Odchádzajúci rakúsky veľvyslanec Helfried Carl odovzdal vyznamenania v mene rakúskeho spolkového prezidenta Alexandra Van der Bellena. TASR o tom informovali z Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave.Spisovateľ Michal Hvorecký dostal Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie I. triedy.uviedla ambasáda. Jeho do nemčiny preložený román Troll o problematike fake news v ére sociálnych médií bol často a pozitívne recenzovaný v rakúskom a nemeckom fejtóne.Výtvarná umelkyňa Ilona Németh bola vyznamenaná Rakúskym čestným krížom za vedu a umenie. Németh je v súčasnosti podľa veľvyslanectva jednou z najoriginálnejších osobností slovenskej umeleckej scény.spresnilo veľvyslanectvo. Viackrát vystavovala aj v Rakúsku, naposledy s "Pack Up Everything", výstavou, ktorá sa venovala odsunom po druhej svetovej vojne.Kurátor Juraj Čarný opakovane predstavil renomovaných rakúskych umelcov vo výstavách, ktoré kurátorsky pripravil a zorganizoval. "" uviedla ambasáda. Čarný dostal Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie.Rakúsky veľvyslanec Helfried Carl odovzdal 22. januára v bratislavskej Záhorskej Vsi Zlaté vyznamenanie Rakúskej republiky Irene Límovej.vysvetlilo veľvyslanectvo.