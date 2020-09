Nové alebo jazdené auto? Otázka, ktorú rieši pred kúpou nejeden Slovák

Výhody a nevýhody kúpy jazdeného auta v porovnaní s kúpou nového auta



Prečo rastie záujem o predvádzacie vozidlá





Nové auto alebo jazdené auto? Všetko má svoje pre a proti

Výhody ojazdeného auta v porovnaní s novým autom :



nízka obstarávacia cena – čím staršie alebo čím viacej najazdených km, tým nižšia cena



menšia strata hodnoty v absolútnom vyjadrení – najväčšiu hodnotu stráca auto v prvých dvoch rokoch, čo znamená, že ak kúpite napríklad štvorročné auto, tak ho predáte o dva roky s menšou stratou, ako keby ste kúpili nové auto a tiež ho chceli predať o dva roky



rovnaká cena za auto v lepšej výbave - možnosť kúpy auta s lepšou výbavou, lepšou motorizáciou či auta vyššej triedy za rovnakú cenu ako pri novom aute





Nevýhody ojazdeného auta



bez záruky, prípadne s kratšou dobou záruky



pravdepodobnosť vyšších prevádzkových nákladov – značné opotrebovanie náhradných dielov, ich výmena či oprava môže byť veľmi nákladná



neistá história vozidla – napriek tomu, že predávajúci napíše v inzeráte, že auto nebolo havarované, zistiť sa to dá častokrát len veľmi ťažko. Podobne tiež dodržiavanie predpísaných servisných prehliadok



STK a EK každé dva roky, v prípade nového auta prvá STK a EK až po 4 rokoch



zastaralé systémy – čím novšie auto, tým dokonalejšie systémy - vyššia úroveň bezpečnostných prvkov, prvkov zabezpečujúcich komfort cestujúcich, vyššia efektivita motorov a podobne





Predvádzacie vozidlá má na predaj (takmer) každá automobilka

30.9.2020 (Webnoviny.sk) -V dnešnom článku sa dozviete:Tak, ako existujú spotrebitelia, ktorí by za žiadnu cenu nechceli podstúpiť riziká, ktoré môže predstavovať jazdené auto, tak existuje množstvo aj takých, ktorí sú presvedčení, že je zbytočné kupovať si nové auto . Obzvlášť, ak majú obmedzený rozpočet. Skúsme sa teda pozrieť na výhody a prípadné nevýhody nového a ojazdeného auta.Jedným dychom je však potrebné dodať, že v prípade jazdených áut nie je vhodné úplne generalizovať. Každé auto je iné a každý majiteľ sa o to svoje auto stará inak. Niekto je zodpovednejší, iný sa k autu správa ako ku "spotrebnému materiálu." Môžete nájsť aj 6 ročné auto v skutočne bezchybnom stave a naopak, aj dvojročné auto môže byť viac opotrebované, ako by v jeho veku malo byť. Pred jeho kúpou preto odporúčame si dať vozidlo skontrolovať v profesionálnom servise. Zároveň, riziko, že kúpite mačku vo vreci, nehrozí len v prípade, ak kupujete nové alebo predvádzacie vozidlo.Ak sme za hlavnú negatívnu stránku nového automobilu považovali jeho cenu a naopak, za hlavný nedostatok ojazdeného auta obmedzenú záruku, vhodným kompromisom môže byť kúpa predvádzacieho vozidla Predvádzačky, ako sa im ľudovo hovorí, sú autá, ktoré predajcovia používajú na ich prezentáciu potenciálnym zákazníkom. Väčšinou majú najazdených od pár sto do pár tisíc kilometrov, kvôli čomu môže byť ich cena aj o niekoľko tisíc eur nižšia. Zároveň je dané auto ešte v záruke a väčšinou naň platia aj ďalšie bonusy či zvýhodnenia, ktoré má predajca aktuálne v ponuke.Je však potrebné povedať, že predvádzacie autá sú väčšinou v plnej alebo jednej z najvyšších možných výbav, čiže ich cena aj po odpočítaní zľavy môže byť vyššia, ako cena, ktorú by ste získali vlastnou konfiguráciou. Je totiž možné, že niektoré prvky výbavy by ste bez problémov oželeli. Taktiež, predvádzacie vozidlá sú len v určitých farbách a nemusia obsahovať niečo, čo ste si želali mať vo svojom novom aute.Ak ste však ochotní pristúpiť na určitý kompromis, je viac než isté, že získate automobil s výbornou výbavou za lepšiu alebo porovnateľnú cenu, akú má nové vozidlo s o jeden-dva stupne nižšou výbavou.Informačný servis