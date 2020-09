Sociálna poisťovňa zatvorila jednu zo svojich pobočiek, nariadenie platí pre koronavírus až do odvolania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2020 (Webnoviny.sk) - Pobočka Sociálnej poisťovne v Bardejove pre možné šírenie ochorenia COVID-19 aktuálne funguje v pandemickom režime. Verejnosť nemôže pobočku navštíviť od utorka 29. septembra tohto roka až do odvolania. V tlačovej správe o tom informoval hovorca poisťovne Peter Višváder. "Poistenci svoje záležitosti nevybavia v osobnom kontakte, ale dokumenty, žiadosti, potvrdenia a iné písomnosti môžu vhodiť do určenej schránky pri vstupe do pobočky, resp. zaslať ich poštou. Pre vybavenie svojich záležitostí môžu využiť aj telefonický alebo e-mailový kontakt," dodal hovorca Sociálnej poisťovne.